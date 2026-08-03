Shein上市估值不及D輪融資　上市文件「自爆」以現金等賠償投資者

正在籌備在香港上市的內地快時尚企業Shein（希音），有傳因為上市時估值不及D輪融資，擬向相關投資者提供保償。



據《彭博》引述知情人士透露，Shein正在考慮降低後期投資者的投資成本，這些投資者是在公司估值高達640億美元時入場，因為這家快時尚零售商正準備以低得多的估值在香港上市。

2024年12月14日，英國利物浦，中國快時尚電商平台Shein的公司標誌出現在一排服裝上。（Reuters）

上市估值約為400億美元

報道引述不願具名的知情人士表示，該公司可能會向 Pre-D輪、D輪和 D+輪融資的投資者提供現金支付，和額外的免費B類股票組合。知情人士稱，此舉將有助於將這些投資者的成本基準降至約400億美元的估值水平，從而使其與計劃中的首次公開募股（IPO）估值更為一致。

知情人士表示，相關方案仍在考慮中，尚未做出最終決定。他們補充道，向這些投資者支付的現金金額及發放的額外股票數量，將取決於 Shein在IPO中獲得的最終估值。

據報道Shein的一位代表未回應置評請求。

2025年9月24日，中國快時尚品牌Shein旗下的快閃店在倫敦開業。（Reuters）

根據該公司的招股說明書，參與Shein於Pre-D輪、D輪和 D+輪融資的投資者包括Coatue Management、HSG和General Atlantic等機構；招股書還提到計劃透過現金和B類股票向部分投資者進行補償，以使其投資成本與IPO估值相匹配，但未披露具體條款。

Shein成立於中國內地，目前總部位於新加坡，是一家以「直接對接供應商」模式著稱的線上快時尚零售商。該公司服務於160個市場的消費者，並已獲得中國證券監督管理委員會的關鍵批准。

今年首季轉蝕9900萬美元

在上市前首次詳細揭露財務狀況時，該公司顯示其獲利能力和收入成長均有所放緩。數據顯示，該公司在2026年前三個月虧損9,900萬美元，而去年同期則獲利3.95億美元；同期營收僅成長1.1%，達到90.5億美元。