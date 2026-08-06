內地據報對境外保單收益徵稅　恐慌情緒蔓延本港地產股　新地瀉5%

據內媒《財新》引述稅務律師及保險業內人士消息透露，內地稅務部門已啟動對居民境外保單收益徵收20%個人所得稅。目前北京與杭州等地區的相關部門已率先執行該項措施，徵稅對象涵蓋香港保單的股息派發以及預繳保費所產生的利息。



受稅務執法消息影響，市場恐慌情緒蔓延至本港資本市場，金融及地產板塊首當其衝遭遇拋售，股價應聲下挫。



境外徵稅引發拋售潮 本港地產股全線下挫

多隻地產股股價下挫，新地 （0016） 表現最差，大跌 5.588%，報 114.9元；恒地 （0012） 下跌3.4%，報 27.3元；長實 （1113） 下跌 3.362%，報 46.56元；新世界發展 （0017） 下跌 3.184%，報 6.69元；太古地產 （1972）下跌 3.083%，報 23.26元；恒隆 （0101） 下跌 2.681%，報 7.44元；信和置業 （0083） 下跌 2.334%，報 10.46元；華潤置地 （1109） 下跌 1.995%，報 32.42元；嘉華國際 （0173） 下跌 1.951%，報 2.01元；香港興業國際 （0480） 跌幅較小，下跌 1.376%，報 1.075 元。

市場憂蔓延至海外資產及物業投資等

若按照 20% 稅率徵稅，香港保單與內地保單之間的利差優勢將顯著被削減。同時，內地加強境外收入徵稅亦引發市場對海外資產，包括物業投資，收益稅負增加的疑慮，預計將在一定程度上抑制內地買家投資海外及本港房地產的需求。

境外徵稅引發拋售潮，金融及地產板塊首當其衝遭遇拋售，股價應聲下挫。（資料圖片）

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