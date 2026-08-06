太地上半年基本溢利增11%至49億元　 派息37仙　千億投資順利進行

大古地產（1972）公布截至今年6月底止中期業績，期內股東應佔溢利36.31億元，轉虧為盈。期內基本溢利為49億元，按年增加11%，經常性基本溢利為46.64億元。派中期息37仙，按年增加6%。



冀每年股息錄中單位數增長

公司指出上半年股東應佔基本溢利增加11%至49億元，主要反映出售深水灣道6號兩座獨立屋所得溢利，惟部分被去年上半年出售美國邁阿密Brickell City Centre商場及毗鄰土地 的權益所確認的非經常性溢利抵銷。股東應佔經常性基本溢利增加36%，由上半年34.2億元，增至46.61億元，主要反映零售物業組合的租金收入增加，以及出售兩座獨立屋。

公司表示，股息政策是實現股息持續增長，並於未來派發約一半的基本溢利作為普通股息。在已計劃的投資項目及資本流轉策略支持下，目標是每年股息以中單位數的幅度增長。

太古廣場一期。（太古地產網頁圖片）

公司指出目前業務整體發展方向令人十分鼓舞。雖然市場環境瞬息萬變，各項業務均展現增長動力，對旗下物業組合的質素、抗禦力和長遠前景充滿信心。將繼續審慎地配置資本，在滿足近期需求，支持財務表現及創造長遠價值之間取得平衡，並靈活應對市場的變化。憑藉清晰的策略，穩健的資產負債表，以及更多優質的項目投入營運達致增長，有信心實現可持續增長 。

公司又指出，1,000億元投資計劃進展理想，約70%資金已承諾投放，其中計劃投放到中國內地的資金已投入逾90%。在香港，公司繼續投資及優化太古坊及太古廣場兩大旗艦項目。

港零售物業銷售表現強勁

太地又指出，香港零售物業組合銷售表現強勁，旗下所有商場維持百分之百出租率。

至於國內地零售物業組合表現優於市場，升級的零售體驗、嶄新品牌概念及積極優化商戶組合，成功令人流及零售銷售額均錄得增長。 公司指出，住宅買賣物業為中期業績帶來強勁貢獻。香港及上海銷售勢頭持續強勁，反映市場需求穩健，以及公司各主要項目持續取得進展。 香港辦公樓物業組合表現堅穩，出租率保持於高水平。受資本市場氣氛改善及企業持續追求優質辦公樓的趨勢帶動，近月租賃活動漸趨活躍。