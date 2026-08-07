願景基金利潤瀉99%！孫正義豪賭OpenAI　科技賽道正不斷蠶食利潤

8月6日，軟銀集團發布了截至6月30日的2026財年第一財季業績報告。增收不增利、投資收益與運營成本"冰火兩重天"，是本季財報最鮮明的特徵：投資端錄得鉅額浮盈，但AI賽道的重金投入與融資成本的攀升，AI賽道正在不斷蠶食利潤。



當季公司營收按年增長10.9%至2.02萬億日元，高於市場預期的1.97萬億日元；歸母淨利潤雖按年下滑17.7%至3,473.3億日元，但大幅超出市場普遍預期的1,658億日元，實現了超預期的盈利表現。

基本每股收益（EPS）從上年同期的72.93日元變動至60.08日元。

英特爾持股大賺

本季度軟銀最亮眼的成績單來自投資板塊。財報顯示，本季投資收益錄得1.8594萬億日元，按年大增281.8%。

其中，控股公司投資業務貢獻1.38萬億日元，僅英特爾股票就貢獻了1.33萬億日元的賬面浮盈——英特爾股價從3月底的44.13美元飆升至6月底的139.63美元，區間漲幅約216%，成為支撐當期利潤的核心支柱。這推動軟銀本季總投資收益達到1.8594萬億日元，遠超去年同期的4869億日元。

從合併報表來看，軟銀願景基金板塊本季錄得投資收益4600.61億日元，按年下滑30.3%。

這張2025年8月19日拍攝的設計圖片中，可以看到晶片生產商英特爾（Intel）的處理器和美國國旗。（Reuters）

值得注意的是，在扣除銷管費用、財務成本以及分配給外部投資者（LP）的1766億日元權益後，軟銀願景基金本財季最終的分部稅前利潤僅為54.3億日元，按年暴跌98.8%。

AI計算板塊方面，軟銀於2025年底整合了Arm、Graphcore以及新收購的晶片設計公司Ampere，正式設立「AI Computing」報告板塊。

該分部本季營收10.92億美元（美元口徑），按年增長17.8%；按日元計為1752.53億日元，按年大增30.2%。

OpenAI豪賭：646億美元重注

OpenAI是軟銀本季最大的資金去向，也是市場最關注的焦點。

2026年2月，軟銀承諾追加投資300億美元，分三期各100億美元執行：第一期已於4月1日完成、第二期於7月1日完成（投前估值均為7300億美元），第三期計劃10月1日完成。屆時，

軟銀對OpenAI的累計投資將達646億美元，持股比例約13%。截至本季末，軟銀對OpenAI的累計投資為446億美元，

公允價值896億美元，累計浮盈450億美元。為支撐AI生態這場豪賭，軟銀融資動作密集：2026年3月簽訂400億美元過橋貸款協議，4月提取200億美元；2025年12月借入115億美元以Arm股份為抵押的保證金貸款；8月5日，SVF2以持有的OpenAI股份質押，與金融機構簽署100億美元貸款協議；8月，為收購ABB機器人業務安排17.5億美元LBO融資（市場消息稱該交易總價約54億美元），並擬31億美元收購數字基礎設施投資公司DigitalBridge。

費用激增、財務成本接近翻倍

軟銀本季成本端正全面攀升。銷售管理費用1.2869萬億日元，按年大增69.7%。

AI Computing分部股權激勵支出增加2004.91億日元（Arm工程師擴招疊加Ampere並表）；Energy Global（美國電力與數據中心業務）股權激勵支出增加1836.01億日元，因按公允價值以現金結算方式計入。

財務成本3287.45億日元，按年大增98.9%：主要來自2025年12月借入的115億美元Arm股票質押保證金貸款利息、4月提取的200億美元過橋貸款利息，以及公司債餘額擴大和融資利率上升。

此外，本季錄得外匯淨損失1460.65億日元（日元貶值疊加美元淨負債頭寸），以及衍生品損失3915.85億日元，主要源於Energy Global數據中心租賃安排所授予認股權證公允價值的上升。