財經視野｜日圓回吐近半干預漲幅　美日恐面臨次輪匯率保衛戰

日圓在本周末前已回吐近一半由美日聯合干預帶來的漲幅，市場對當局再次出手干預匯市的猜測隨之升溫。



周五上午，日圓兌美元匯率報158.45附近，較周一觸及的155.23強勢位置明顯走弱。就在上周日本與美國自1998年以來首次聯合買入日圓之前，美元兌日圓一度逼近164，接近四十年來極端水平。

此次回調突顯了匯市干預在扭轉其長期貶值趨勢方面的局限性。美日利差依然較大、日本債務負擔沉重以及地緣政治不確定性持續存在，均對日圓構成壓力。與此同時，隨著油價上漲，美元周四錄得兩周來最大單日漲幅，反映市場對中東局勢緩和的樂觀情緒正在減弱。

2017年6月1日，圖為一張日圓紙幣。（Reuters）

美國和日本官員此前已警告投資者，如有必要，將繼續採取行動支撐日圓。

「再次干預的可能性很高，尤其是在美元兌日圓接近160之際，」華僑銀行策略師Moh Siong Sim表示。不過他也指出：「若要讓干預取得效果，還需要日本央行加快加息步伐，或者出現有利於聯儲會放鬆貨幣政策的環境。」

儘管日本央行上周維持基準利率不變，隔夜指數掉期市場顯示，投資者仍預計9月前加息的概率約為60%。日本最高外匯事務官員三村淳表示，當局將把匯率走勢與貨幣政策結合起來加以應對。