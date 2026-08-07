財經視野｜豪賭燒錢到產業落地　中美AI競賽背後是一場制度比拼？

中美兩國科技企業近年在人工智能（AI）領域競賽處於白熱化，兩地企業均對AI投入數以千億元資金。據英國《經濟學人》報道，再次提出了一個讓西方世界迷惑的問題：為何AI的投入會比美國更物有所值？



美國科技企業在AI領域投入巨額資金，今年美企數據中心資本投資或超7,500億美元，Google、OpenAI相關千億級AI投入計劃，引發市場對投入回報的質疑，股價也出現波動。

內地企業投資額較美企低9成

反觀內地AI產業，企業投資僅為美國同業的十分之一，大模型性能小幅落後美國頂尖產品，但使用成本大幅降低，內地企業AI投入規模遠低於美國巨頭。除地價、人力成本優勢及模型蒸餾技術外，美方晶片制裁、內地企業精簡預算也是重要原因。

兩地產品定位大不同

中美AI發展路線截然不同：美國市場主導，追求極致智能模型，投入高昂；內地由國家戰略主導，推行「人工智能+」行動，側重AI落地應用、賦能全產業。

這張攝於2025年1月27日的設計圖片中，可以看到「AI人工智能」的字眼、鍵盤和機械手。（Reuters）

憑藉低成本、重應用、開源的優勢，今年7月中國大模型全球調用份額已達三分之二，反超美國。這一結果顛覆了西方經典市場經濟學理論，本質是中美發展模式與制度優勢的比拼。內地聚焦長期戰略實力構建，而美國天價AI豪賭暗藏泡沫風險，其最終成敗與後續影響備受學界關注。