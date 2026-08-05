財經視野｜黃仁勳點名馬斯克成AI競賽大贏家　優勢源自三業務佈局

在人工智能（AI）競賽中，誰是優勝者？Nvidia行政總裁黃仁勳認為，馬斯克將成為贏家。



據內地傳媒報道，黃仁勳最新一段採訪視頻近日在社交媒體廣泛傳播。視頻中，黃仁勳將Tesla（特斯拉）和SpaceX行政總裁馬斯克稱為AI競賽中處於「絕佳位置」（phenomenal position）的玩家，並認為其優勢並非來自個人風格，而是建立在算力基礎設施、真實世界數據和三大AI業務佈局之上。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳在日本東京出席有關人工智能系統的記者會後，在門口位置發表講話。（Reuters）

稱馬斯克已佔戰略高地

黃仁勳表示，採集真實世界資料成本極高，而特斯拉擁有全球規模最大的車輛車隊之一，持續產生海量駕駛資料；與此同時，特斯拉的AI計算基礎設施部署了大量Nvidia硬體。再加上xAI、特斯拉自動駕駛和Optimus人形機器人三大業務共同推進，馬斯克已佔據AI時代的重要戰略高地。

上述言論迅速在X等社交平台廣泛傳播，引發AI產業和投資圈熱議。隨著全球科技巨頭圍繞基礎模型、自動駕駛和機器人持續加碼，黃仁勳再次將市場關注點從單純的大模型競爭，轉向算力、資料和終端應用構成的完整AI生態。

黃仁勳：馬斯克最大的優勢 是別人難以複製的基礎設施

根據流傳的視頻內容，黃仁勳被問及未來AI產業的發展時，重點談到了馬斯克的競爭優勢。

他表示：「採集真實世界資料的成本非常高，而埃隆（Elon）擁有巨大的優勢。」

2025年8月 25 日，美國加州，一輛美國電動車品牌特斯拉（Tesla）生產的Cyber​​truck停在特斯拉商店外。（Getty）

在黃仁勳看來，這一優勢主要來自兩個方面。

首先，是AI算力基礎設施。

他指出，特斯拉用於自動駕駛訓練的AI工廠（AI Factory）擁有大量Nvidia GPU，是全球最強大的AI訓練平台之一，為FSD模型持續反覆運算提供了充足算力。

其次，則是真實世界數據。

黃仁勳表示，特斯拉擁有全球規模最大的聯網汽車車隊之一，每天都在不斷採集駕駛環境、道路情況以及車輛運行資料。這意味著，相比依賴公開資料訓練模型的AI公司，特斯拉能夠持續獲得大量來自真實世界的新資料，而這類資料獲取成本極高，也是自動駕駛模型持續進化的重要基礎。

他因此認為，馬斯克在AI時代擁有天然優勢，而且這種優勢經過多年積累，並非短時間能夠複製。

2025年11月6日，美國加州，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在股東大會上與特斯拉旗下Optimus機械人（不在圖中）一同跳舞。（截圖自X@teslaownersSV）

AI三大戰場：基礎模型、自動駕駛、人形機器人

黃仁勳進一步表示，他非常瞭解馬斯克對於AI未來發展的判斷，並認為馬斯克正在佈局AI最重要的三個方向，按黃仁勳的劃分分別是：

oxAI：負責基礎認知智慧，即基礎模型和通用AI能力；

o特斯拉：負責自動駕駛；

oOptimus：負責人形機器人。

黃仁勳表示，以上「三個方向正是AI最重要的三大戰場。」

這意味著，在黃仁勳看來，未來AI產業競爭不僅僅發生在聊天機器人或大語言模型之間，而是將延伸至機器人和物理世界。

如果說基礎模型負責「思考」，自動駕駛負責「理解現實世界」，那麼人形機器人則負責「進入現實世界並執行任務」。三者共同構成下一階段AI產業發展的完整閉環。

Grok是由馬斯克旗下的xAI公司所開發的聊天機器人。Grok與一般聊天機器人的明顯差異主要在於獨特的對話風格，以及對內容限制採取較寬鬆的態度（Wikipedia）

從「模型競爭」轉向「基礎設施競爭」

近年來，AI產業競爭焦點已經逐漸從模型參數規模，轉向更難複製的基礎設施能力。

一方面，大模型持續推動對GPU和資料中心投資快速增長，另一方面，越來越多科技公司開始意識到，高品質真實世界資料正成為新的稀缺資源。

自動駕駛因此成為AI產業的重要資料來源。

特斯拉數百萬輛聯網汽車每天持續產生駕駛數據，不僅用於FSD訓練，也讓公司建立起其他AI企業難以複製的資料護城河。

與此同時，馬斯克近年來持續推進AI版圖擴張：

oxAI負責訓練新一代基礎模型；

o特斯拉持續推進FSD和Robotaxi；

oOptimus則被定位為未來能夠大規模部署的人形機器人平台。

黃仁勳此次將上述三項業務並列視為AI未來最重要的發展方向，也意味著他認為未來AI競爭將更多圍繞算力、數據和機器人應用展開，而不僅僅是誰擁有性能最強的大模型。

2025年8月25日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌和電腦主板。（Reuters）

再次凸顯Nvidia在AI生態中的核心角色

值得注意的是，黃仁勳在評價馬斯克優勢時，也再次強調了AI基礎設施的重要性。

無論是訓練基礎模型，還是自動駕駛和機器人系統，都需要持續投入大規模GPU集群和數據中心，而Nvidia GPU仍然是當前全球AI訓練和推理基礎設施的重要組成部分。

黃仁勳此前多次提出，未來每一家大型企業都將建設屬於自己的「AI工廠」，AI時代的核心競爭力不僅在於演算法，更在於能夠持續將資料轉化為智慧的算力基礎設施。

此次他以特斯拉為例，也再次體現了這一觀點：真正難以複製的，並非某一個模型，而是長期積累形成的算力、真實世界資料以及應用場景相互強化的飛輪效應。