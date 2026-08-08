SpaceX安渡千億解禁「危險時刻」　周五飆逾15%　大摩分析師神準

SpaceX在周四迎來第一批股份解禁，市場預期大規模的股票進入流通將打擊SpaceX股價，但該股周四卻錄得小幅上漲，周五股價收市更急彈15.8%，報133.11美元。該股較周內低位約105美元累升約26%，市值重上1.7萬億美元。



大摩分析師神準: 不是利空警告

事實上，相較於悲觀人士，摩根士丹利 (大摩) 分析師Adam Jonas認為，SpaceX股份禁售期結束是一個入場點，而不是利空警告。

他認為，SpaceX是一家罕見的世代複合型企業，能夠將能源大規模地轉化為群體智能，其擁有資源去構建在能效、成本和速度上領先業界的算力業務。Jonas維持了對SpaceX的增持評級，並預計到明年年中該股目標價為300美元，這意味着該股可能較目前水平上漲近兩倍。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

淡倉圍獵 SpaceX 解禁日

SpaceX周二 (4日)公布上市首份業績，其後周四 (6日）禁售期結束，意味多達9.115億股股票將可以出售（對應市值約1160億美元），這一數字遠超上市以來一直在交易的少量流通股。

而本來雪上加霜的是，淡倉頭寸已達約2.19億股，約佔自由流通股的三分之一。淡倉圍獵 SpaceX 解禁日，市場正為可能出現的拋售潮做準備，可事與願違。