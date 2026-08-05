SpaceX殘骸意外撞月！5層樓高火箭墜落　如同3噸TNT炸出17米巨坑

天文軟件「Project Pluto」的開發者比爾·格雷（Bill Gray）近日發布預測稱，一枚SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭的廢棄第二級火箭，預計將於8月5日06:34:32.9 UTC（北京時間8月5日14時35分）左右撞擊月球愛因斯坦隕石坑附近。



地球上的部分地區，特別是南美及北美中低緯度地區，有望通過地面望遠鏡觀測到這次人造天體撞擊事件。據其介紹，這枚火箭第二級火箭編號為2025-010D，是2025年1月15日獵鷹9號執行月球發射任務時的殘骸。

廢棄火箭碰撞過程演示圖。（scientificamerican）

廢棄火箭碰撞過程演示圖：

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當時該火箭將藍色幽靈號和Hakuto-R兩台月球著陸器送入奔月軌道，完成任務後第二級火箭與載荷分離，此後一直在地球軌道上「流浪」。而獵鷹9號第二級火箭是一個相當龐大的物體，高度約相當於五層樓房，而獵鷹9號發射後，大多數第二級火箭要麼在近地軌道運行，要麼已再入大氣層燒毀，只有少數圍繞太陽運行，但這枚殘骸在地球軌道上漂泊了一年多。

撞擊點位於月球愛因斯坦隕石坑附近，西經93.594度、北緯15度左右。撞擊瞬間速度預計約為2.43公里/秒，撞擊角度為垂直方向偏34度。火箭殘骸質量約4900kg，撞擊釋放能量約145億焦耳，相當於約3噸TNT炸藥，預計將在月球表面形成直徑約17米的隕石坑。

從地球能否觀測到撞擊？格雷表示，由於撞擊速度遠低於普通流星體，能量轉化為可見光的比例有限，觀測到閃光的概率不大。不過撞擊點靠近月球邊緣且處於向陽面，噴出的月球物質可能在黑暗背景襯托下被觀測到，建議在預計撞擊時間後持續觀察數分鐘，天文愛好者有望通過口徑足夠大的地面望遠鏡觀測到撞擊瞬間產生的閃光和揚起的塵埃。

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美國東部、加拿大東部及南美洲屆時月球位於地平線以上，觀測條件最佳，中國地區由於撞擊發生在下午，月球尚未升起，無法直接觀測。專業天文台也已制定觀測計劃，希望通過這次人造撞擊事件研究月球表面撞擊物理過程。

值得一提的是，這次撞擊並非人為設計的結果，在8月3日NASA關於「Crew-13」國際太空站任務的新聞發布會上，SpaceX科學與龍飛船項目主管朱莉安娜·沙伊曼（Julianna Scheiman）對此作出解釋：

實際發生的情況，基本上是太陽活動和引力共同作用，把它推上了通向月球的軌道。

沙伊曼表示，公司在這枚第二級火箭的鈍化處理環節上，嚴格遵守了相關規定與最佳實踐，但對於此類奔向高能軌道的任務而言，火箭公司並不具備像近地軌道任務那樣，主動讓第二級火箭「離軌」返回大氣層燒毀的條件。

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