SpaceX火箭殘骸撞月球　韓國：「賞月號」拍到高解像度影像

韓國宇宙航空廳8月6日表示，韓國月球軌道器「賞月號」拍攝到美國太空探索技術公司（SpaceX）「獵鷹9」火箭殘骸撞擊月球前後的高解像度影像。



報道指，韓國宇宙航空廳表示，這枚火箭殘骸5日撞擊月球愛因斯坦環形山附近，「賞月號」在撞擊約30分鐘前進行首次拍攝，並在撞擊後進行7次觀測拍攝。

初步觀測資料顯示，撞擊點附近出現地形變化和噴出物擴散痕跡。以往對人造物體撞擊月球的確認，大多是在相當長的時間過後才通過表面變化來推斷。

報道指，而「賞月號」，它同時獲取撞擊前的基準影像和撞擊後的即時影像，因此有望成為能夠單獨分離並分析撞擊所引發變化的珍貴資料。

觀測資料經相關研究機構的科學分析後，預計將得出撞擊坑的精確規模與形態、噴射物的分布等更為詳細的結果。