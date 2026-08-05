SpaceX盤後大瀉　上季為AI狂燒1240億　馬斯克信徒以掟貨Say NO

美國富豪馬斯克旗下的SpaceX，於周二（4日）公布上市以來首份季度成績單。上季營收和調整後EBITDA大幅超出華爾街預期，淨虧損明顯收窄；但另一方面AI仍在瘋狂「燒錢」，SpaceX第二季度資本開支飆升至184億美元，其中AI資本開支158億美元，佔公司總資本開支的86%。



業績公布後，股價於盤後時段跌超7%。



營收近乎翻倍 虧損收窄

財報顯示，SpaceX第二季度營收達到78億美元，按年增長92%，遠超市場預期69.3億美元；調整後EBITDA為35億美元，按年增長191%，分析師預期20億美元。

但公司仍在虧錢，當季淨虧損5.41億美元，較上年同期的10.08億美元收窄46%，每股虧損約0.09美元。

公司財務總監Bret Johnson在財報電話會上表示：「2026年是一個里程碑之年。所有業務板塊的營收增長都在加速，在全新的AI算力協議帶動下，利潤率得到了顯著擴張。」

截至二季度末，SpaceX賬上趴着1,000億美元現金、現金等價物及可交易證券，在手訂單高達475億美元。公司還在6月完成了250億美元的投資級債券首發，五檔期限覆蓋5年至30年，加權平均利率5.855厘。

SpaceX上市：2026年6月12日，馬斯克在德州遠距離參與上市「敲鐘」儀式（Reuters）

星鏈穩坐「現金牛」

分業務來看，SpaceX的業務劃分為三大板塊：太空（火箭發射業務）、星鏈（Connectivity）和AI。

星鏈是SpaceX當前唯一實現盈利的板塊，也是整個公司的「現金牛」。

該業務板塊上季2營收42.91億美元，按年增長66%，貢獻總營收的55%；運營利潤16.56億美元，按年大增79%；調整後EBITDA達25.97億美元，利潤率超過60%。

2026年3月3日，人們走過星鏈（Starlink） 的展台。（Getty）

截至季末，星鏈全球訂閲用戶突破1,200萬，較去年同期翻倍，單季淨增170萬。雖然每用戶平均收入（ARPU）從去年同期的85美元降至66美元，但用戶規模的指數級增長完全抵消了單價下滑，消費者收入按年增長44%。企業政府收入更是翻倍增長，已佔連接業務總收入的42%。

AI業務是增速最快也最燒錢的板塊。季內營收25.61億美元，按年暴增247%，按月更是增長213%。這一爆發主要得益於總額達141億美元的雲服務合同開始兑現。

AI業務調整後EBITDA首次轉正，達到11.46億美元。雖然GAAP口徑下AI仍虧損12.57億美元（主要是巨額折舊攤銷），但經營虧損按月已大幅收窄49%。

相比之下，太空發射業務雖然營收僅9.62億美元，按年增長29%，但其戰略意義不可忽視。季內完成38次發射，上半年累計78次，部署入軌質量達1,041噸。

馬斯克在財報電話會上表示，預計約一年後每天至少能進行一次星艦發射。

為什麼財報超預期，股價反而暴跌？

答案藏在財報的第6頁：AI資本開支158億美元。

資本開支暴增6倍

財報顯示，SpaceX第二季度資本支出高達183.7億美元，是去年同期的六倍多，遠超市場預期的132億美元。其中，高達158.3億美元被投入AI基礎設施建設，佔公司總資本開支的86%。

華爾街預計，公司全年的資本支出將超過450億美元。今年上半年，SpaceX投入AI的資本支出已達到235.5億美元，而上年同期僅為33.2億美元。

這一「燒錢」速度直接引發二級市場投資者擔憂，財報發布後，SpaceX股價在盤後交易中一度暴跌。

2026年6月4日，美國紐約，SpaceX首次公開招股的標誌牌在摩根士丹利大廈展示。（Reuters）

與此同時，8月6日，員工及早期投資者持有的約9.12億股股票將解禁，相當於當前流通股的三倍左右，市場擔憂新增的股票供應可能對股價形成進一步壓制。

Bret Johnson在財報聲明中表示：「2026年迄今是意義非凡的一年，第二季度展示了SpaceX的真正實力。我們所有業務板塊的收入增長均加速，並實現了強勁的運營槓桿效應」。

但對投資者而言，這份財報既證明了星鏈的「造血」能力，也暴露了AI和星艦的「燒錢」速度。

SpaceX究竟是一家正在形成商業閉環的超級公司，還是一家靠宏大願景撐起估值的資本故事，市場的答案，或許還要等待更多季度的驗證。