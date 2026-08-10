金管局夥杜拜金管局　下月在港辦氣候金融會議｜ESG

香港金融管理局（香港金管局）與迪拜金融服務管理局（迪拜金管局）今日（8月10日）宣布將於9月10日在香港合辦第三屆聯合氣候金融會議（會議）。

該會議是香港金管局與迪拜金管局聯合發起的重要舉措，旨在支持並促進亞洲和中東地區氣候金融的持續發展。本屆會議的主題為「在變局中推動轉型」，並為「香港綠色周2026」的主要活動之一。

香港交易及結算所有限公司及納斯達克迪拜是本次會議的支持機構。會議將匯聚企業領袖、投資者及政策制定者，探討在全球不確定性下，如何推動可行並具公信力的綠色轉型所需的夥伴關係、融資方案與創新。是次會議設主題演講、對談環節、專題演説及小組討論，內容將聚焦於香港與迪拜的關鍵及新興領域，並凸顯兩個金融中心如何為轉型金融注入強大動力。

香港金管局總裁余偉文表示：「面對全球不確定性為綠色轉型帶來的挑戰，香港與迪拜等主要可持續金融樞紐應攜手合作，將資本引導至切實可行的方案。我們很高興能夠促成跨地區對話，並期待能將討論轉化為實際的業務和投資機遇。」

迪拜金管局總裁施衛民表示：「是次會議充分體現了迪拜金管局與香港金管局之間的緊密合作夥伴關係，並提供了一個寶貴平台，供各方交流前瞻見解、加強跨地域合作，共同推動兩地可持續金融的持續發展。」