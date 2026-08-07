洛陽鉬業受惠銅價升浪　產量增長與擴產前景成股價關鍵｜彭偉新

洛陽鉬業（3993）是一隻典型的資源股，但它不是只靠單一金屬「食糊」的集團。集團的主要業務包括銅、鈷、鉬、鎢、鈮、磷肥、黃金，以及金屬貿易。當中，最重要的盈利來源是位於剛果（金）的TFM及KFM銅鈷礦。這兩個礦山是集團近年盈利上升的核心，也是不少投資報告看好集團的主要原因。除此之外，集團在中國有鉬鎢資產，在巴西有鈮及磷肥業務，並透過IXM平台參與全球金屬貿易。換言之，洛陽鉬業已不只是中國本土礦企，而是一間具有全球資產布局的大型礦業集團。



上半年銅產量增近一成

從集團的業務結構來看，銅是目前市場最重視的部分。2026年上半年，集團銅產量達38.8萬噸，按年增長9.7%，相當於全年銅產量指引約49%。第二季銅產量約20萬噸，更創出季度新高。這代表集團不只是受惠於銅價上升，本身產量亦在增加。對一間礦企來說，價格和產量同時向上，是最有利的組合。當銅價高企時，每多生產一噸銅，都能為盈利帶來更大貢獻。

洛陽鉬業的主要業務包括銅、鈷、鉬、鎢、鈮、磷肥、黃金，以及金屬貿易。（洛陽鉬業官網）

擁清晰擴產計劃

國際銅價之所以強，不單是因為需求理想，也因為供應不容易快速增加。新礦山由規劃到投產往往需要多年時間，當中還涉及環保審批、基建、政治因素及資金投入。部分地區礦山供應受限制，令市場更關注大型低成本礦企。洛陽鉬業正是在這個行業環境中，具有較高關注度的一間公司。它擁有成熟的大型銅鈷礦，並已有清晰擴產計劃，所以在銅市場供應偏緊的情況下，較容易受到資金追捧。

在行業競爭方面，礦企之間競爭的重點不是誰能賣得更平，而是誰有更好的礦山、更低的成本、更穩定的產量，以及更強的項目執行能力。洛陽鉬業的優勢在於擁有大型海外資源，尤其TFM及KFM銅鈷礦產量規模大，成本相對具競爭力。KFM二期預計於2027年投產，將新增約10萬噸年產銅能力；TFM三期仍在研究階段，潛在新增銅產能約20萬噸。部分報告更估計，集團總銅產能有望於2029至2030年超過100萬噸。

洛陽鉬業的優勢在於擁有大型海外資源，尤其TFM及KFM銅鈷礦產量規模大，成本相對具競爭力。（洛陽鉬業官網）

上半年多賺最多9成

從報告所見，集團2026年上半年業績十分強勁，反映上一階段業務增長勢頭已延續。集團2026年上半年歸母淨利潤按年增長78.8%至90.3%。盈利大增主要來自銅價上升、銅產量增加、鎢鉬價格改善，以及黃金業務開始併入貢獻。第二季淨利潤約為人民幣77億至87億元，雖然部分報告認為按季增長不算特別突出，但整體仍屬高水平。

集團其中一個亮點，是盈利對銅價十分敏感。有市場報告指出，銅價每上升10%，集團2026年淨利潤可能增加約10%。這種特點令洛陽鉬業成為市場看好銅價時的重要選擇。若投資者相信未來銅價仍有上升空間，洛陽鉬業自然是受惠股份之一。不過，反過來說，若銅價突然回落，集團盈利預測亦有機會被下調。另一個亮點是成本控制。2026年市場曾擔心硫磺價格急升，會令剛果（金）銅礦成本上升。由於集團生產銅時需要用到大量硫磺，硫磺價格每上升100美元，每噸銅成本約增加100美元。不過，多份報告指出，集團透過提前採購及庫存管理，短期硫磺供應充足，加上銅價升幅夠大，暫時足以抵消成本壓力。另有報告指出，集團超過90%的能源來自水電及餘熱發電，柴油佔成本比例不高，有助減少油價波動影響。

有市場報告指出，銅價每上升10%，洛陽鉬業2026年淨利潤可能增加約10%。這種特點令洛陽鉬業成為市場看好銅價時的重要選擇。（洛陽鉬業官網）

另外，鈷方面，集團計劃於2026年出售所有獲批配額，包括2026年的3.12萬噸及2025年結轉的0.665萬噸，若下半年出貨改善，將有助收入和現金流。小金屬方面，鉬、鎢、鈮等產品受惠於特種鋼、新能源材料及AI硬件需求，供應亦偏緊，有機會為盈利帶來額外支持。黃金方面，集團於2026年1月完成相關收購後，金礦已開始貢獻盈利，巴西金礦全年產量指引為6至8噸，而厄瓜多爾金礦預計2029年投產，長遠可令收入來源更分散。

股價可望挑戰21港元

技術走勢方面，洛陽鉬業股價於今年1月及3月初兩次升抵25.1港元後見頂，其後跌穿20天線支持，並一度回落至15.70港元才見初步支持。股價其後曾經反彈，並再度升上20.96港元，但在該水平受阻後再次回調，低見14.17港元。雖然股價跌穿前底，但9天RSI並未同步跌穿前底，形成一個較正面的底背馳訊號，反映沽壓開始減弱。其後股價反彈，並形成一底高於一底走勢，技術形態有所改善。

更值得留意的是，9天RSI近日升破70水平，進入超買區。一般而言，RSI升穿70代表短線升勢較急，股價或有整固需要。不過，若股價未有即時回落，反而可以理解為買盤仍然積極，投資者對集團下半年前景保持樂觀。以現時走勢看，只要股價仍能守住20天線，短線升浪便未算破壞。若股價能進一步突破之前反彈高位，下一站可望挑戰整個跌浪約61.8%反彈目標，即約21港元水平。

投資策略方面，洛陽鉬業適合相信銅價中期仍然偏強的投資者。若以18.50港元附近作為買入參考，首個目標可放在約21港元，這是技術反彈的重要位置。若股價能成功企穩21港元之上，市場或會再重新評估其銅價上行及擴產價值。相反，若股價跌穿20天線，代表短線趨勢轉弱，投資者便應考慮先行減持或止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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