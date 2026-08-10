百濟神州由研發走向收成　Brukinsa帶動全球增長｜彭偉新

百濟神州現時以BeOne Medicines作全球品牌，是近年少數真正成功打入國際市場的中國創新藥公司。集團主要業務是研發、生產及銷售抗癌藥，重點集中在血液癌症及實體腫瘤兩大範疇。公司最重要的產品是Brukinsa，這是一款治療血液癌症的藥物，已成為集團收入和盈利的核心來源。除此之外，公司亦銷售免疫治療藥物Tevimbra，以及藥企安進的授權產品，並正在推進多款新一代抗癌藥，包括針對血液癌症的新藥，以及乳癌、肝癌、卵巢癌和肺癌等實體瘤方向的藥物。



按集團最新的2026年第二季數據，百濟神州季度總收入達17.05億美元，按年增長約30%；產品收入為16.8億美元，按年增長約29%。當中，Brukinsa銷售約12.48億美元，佔產品收入約74%，仍然是公司最重要的收入支柱；Tevimbra銷售約2.29億美元，佔約14%；藥企安進的授權產品銷售約1.57億美元，佔約9%。這個收入結構說明，百濟神州目前仍是一間由Brukinsa主導的藥企，但同時已開始建立第二、第三條增長線。

百濟神州主要業務是研發、生產及銷售抗癌藥，重點集中在血液癌症及實體腫瘤兩大範疇。（百濟神州官網）

以行業的角度來看，創新藥並不是傳統意義上的周期性行業。一般行業會受經濟好壞、消費信心或企業投資周期影響較大，但癌症治療需求相對剛性，病人對更有效、更安全藥物的需求長期存在。因此，行業的增長更多取決於臨床數據是否理想、監管審批是否順利、藥物能否進入醫保或保險支付，以及公司有沒有能力把產品賣到全球市場。換句話說，這個行業的「周期」不太像地產、航運或資源股，而是由新藥成功與否、產品生命周期及藥價政策所推動。

不過，創新藥行業亦不是沒有壓力。

首先，研發投入非常高，一隻新藥由早期研究到正式上市，往往需要多年時間和大量資金。

其次，競爭激烈，尤其是在熱門治療領域，例如血液癌症、肺癌、乳癌、ADC藥物和雙抗藥物，全球大型藥廠和新興生物科技公司都在爭奪市場。

第三，藥價壓力不能忽視，不論是中國醫保談判、美國醫療支付改革，還是不同地區的監管要求，都可能影響藥企的利潤率。



對投資者而言，買創新藥股不是單看收入增長，亦要看產品是否有持久競爭力，以及公司能否控制開支。

百濟神州在行業中的優勢，主要來自三方面。第一，它已證明自己有能力把自家研發的藥物賣到全球市場。很多中國創新藥公司仍然主要依賴授權合作，或只在中國市場銷售，但百濟神州的Brukinsa已在美國、歐洲、中國及其他地區取得可觀收入。2026年第二季，Brukinsa美國銷售約8.93億美元，按年增長約30%；歐洲銷售約1.96億美元，亦增長約30%；其他地區增長更高。這反映百濟神州不只是「有研發故事」，而是有實際全球商業化能力。

百濟神州不只是「有研發故事」，而是有實際全球商業化能力。（百濟神州官網）

第二，Brukinsa在同類藥物中的競爭力正在加強。多份報告均提到，它在美國慢性淋巴細胞白血病市場保持強勢，並在其他血液癌症適應症繼續擴張。最新一線套細胞淋巴瘤研究顯示，Brukinsa配合另一藥物使用，較傳統治療方案降低疾病惡化或死亡風險43%。用較簡單說法，即是這個治療組合有機會令部分病人減少使用傳統化療，為醫生和病人提供一個新的治療選擇。這對Brukinsa的長遠市場空間有正面作用。

第三，公司正由血液癌症拓展至實體腫瘤。過去市場較多把百濟神州視為血液癌症藥企，但近年的管線方向已明顯擴闊。公司正在推進乳癌、肝癌、卵巢癌、肺癌等新藥項目。雖然這些藥物仍有臨床風險，但若其中幾項成功，公司未來收入來源便可更分散，不再過度依賴單一產品。

回看去年業績，即2025年，百濟神州已出現重要轉折。公司收入由2024年的38.10億美元增至2025年的53.43億美元，按年增長約40%。更重要的是，公司由2024年虧損6.45億美元，轉為2025年錄得淨利潤約2.87億美元。對一家多年高投入的創新藥公司來說，這代表商業化規模開始足以覆蓋龐大的研發及銷售開支。換言之，百濟神州已不再只是「未來有希望」的公司，而是開始進入實際賺錢階段。

百濟神州已不再只是「未來有希望」的公司，而是開始進入實際賺錢階段。（百濟神州官網）

到了2026年第二季，這個盈利趨勢進一步加快。公司單季淨利潤達2.37億美元，按年增長約151%；上半年淨利潤約4.64億美元，按年大升約386%。毛利率亦處於高水平，第二季產品毛利率約89.6%。這代表公司每賣出一批產品，扣除直接生產成本後，大部分收入都能轉化為毛利。若未來收入繼續增長，而研發及銷售開支增速受控，利潤便有機會繼續擴大。

管理層亦在業績後上調全年目標，把2026年收入指引由63億至65億美元，上調至66億至68億美元；經營利潤指引亦由7.5億至8.5億美元，上調至10億至11億美元。這是一個重要訊號，反映公司對下半年銷售和盈利有信心。多間券商亦因此上調收入、盈利及目標價。

百濟神州的另一個亮點，是現金狀況穩健。2026年第二季末，公司現金及受限制現金約53億美元，第二季經營現金流約4.63億美元。對創新藥公司而言，現金非常重要，因為後期臨床試驗、全球申報及銷售網絡都需要大量資金。百濟神州已有盈利和現金流支持，融資壓力相對較低，這亦令它在推進新藥管線時更有彈性。

百濟神州股價於去年11月中升至229.4港元後見頂，其後反覆回落，形成一浪低於一浪的走勢。今年6月，股價低見153.0港元，當時9天RSI跌至30以下的超賣區，反映短線沽壓已相當大。其後股價逐步反彈，並成功重上20天線及50天線，短線走勢明顯改善。上周五，股價進一步升破200港元，並升穿今次跌浪約六成的反彈位置，加上9天RSI升破70，反映上升動力仍然偏強。策略上，若股價短線回吐至210港元以下，而未有跌穿主要支持位，投資者可考慮分段吸納，目標先看去年高位約230港元。只要股價未有失守190港元，仍可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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