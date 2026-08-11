申洲國際盈利受壓後　修復故事能否展開？｜彭偉新

申洲國際是全球大型針織服裝製造商，主要為Nike、Adidas、Puma、Uniqlo等國際品牌代工生產服裝，產品包括運動服、休閒服、內衣及其他針織產品。與一般成衣廠不同，申洲的特色是採用「一條龍」生產模式，由布料、染整、印花、刺繡、裁剪到成衣製造都有參與。這種模式的好處，是可以更好控制品質、交貨時間及成本，因此較容易取得大型國際品牌的長期訂單。按部分券商預測，申洲2026年的收入結構中，運動服佔比約七成，休閒服約四分之一，其餘則來自內衣及其他產品。換言之，運動品牌客戶的訂單變化，對申洲的收入及盈利影響相當大。



從行業角度看，紡織及運動服供應鏈目前仍處於較具挑戰的階段。過去兩年，環球消費氣氛一般，通脹及利率高企影響消費意欲，品牌商在補貨方面亦較審慎。即使去庫存壓力已較早前紓緩，但不少品牌仍不敢太進取地下大訂單。再加上美國關稅政策不明朗、人民幣兌美元匯率變化，以及原材料和人工成本上升，都令服裝製造商的經營壓力增加。因此，行業不是完全沒有需求，而是客戶之間的表現出現明顯分化。

申洲國際是全球大型針織服裝製造商，主要為Nike、Adidas、Puma、Uniqlo等國際品牌代工生產服裝。（申洲國際官網）

以申洲的主要客戶為例，Nike及Puma在2026年上半年的訂單偏弱，是集團業績受壓的重要原因之一。相反，Adidas、Uniqlo及部分中國本土品牌如安踏、李寧，表現相對較佳，反映市場需求並非全面轉差，而是不同品牌之間的增長速度有明顯差別。這種情況對供應商提出更高要求，單靠低成本已不足夠，還要有穩定品質、快速交貨、海外產能及符合環保和社會責任要求的能力。

至於行業競爭方面，一般成衣製造的進入門檻不算特別高，但要成為國際大型品牌的核心供應商，難度則高得多。大型品牌通常不會單純追求最便宜的報價，還會考慮供應商能否準時交貨、產品品質是否穩定、工廠是否符合合規要求，以及是否有能力配合品牌將產能分散到不同地區。近年國際品牌愈來愈重視供應鏈多元化，東南亞產能的重要性明顯上升。申洲在中國以外，已於越南及柬埔寨建立產能，並有規劃印尼產能，這有助集團承接更多品牌客戶的長期訂單。

不過，這些優勢並不代表申洲沒有競爭壓力。行業內仍有其他大型供應商同樣積極在東南亞擴產，爭取國際品牌訂單。同時，當品牌客戶需求偏弱時，即使是龍頭供應商，也難免受到訂單減少及產能利用率下降的影響。新工廠投產初期，效率亦通常較低，人工培訓、管理磨合及產能爬坡都需要時間，短期可能拖低毛利率。因此，申洲的競爭優勢在於長期，但短期業績仍會受到行業周期及客戶訂單影響。

申洲的競爭優勢在於長期，但短期業績仍會受到行業周期及客戶訂單影響。（申洲國際官網）

業績表現方面，申洲早前發出的2026年上半年盈利預警較市場預期差。集團預期上半年歸母淨利潤按年下跌38%至43%，跌幅較部分券商原先估計更大。拖累因素包括Nike及Puma需求偏弱、人民幣兌美元升值影響收入換算及匯兌項目、原材料及人工成本上升、東南亞新產能效率仍在提升階段，以及部分關稅成本需要分攤。簡單來說，集團同時面對「訂單不夠強、成本增加、匯率不利、新廠效率未到位」幾項壓力，因此2026年上半年很可能是盈利壓力較集中的一段時間。

雖然短期數字不理想，但申洲仍有幾個值得留意的亮點。

第一，下半年比較基數較低，如果主要客戶訂單稍為改善，盈利跌幅有機會收窄。

第二，Adidas及Uniqlo訂單表現較強，中國品牌如安踏及李寧亦保持較穩定增長，可部分抵銷Nike及Puma的壓力。

第三，隨著越南及柬埔寨產能使用率提升，新工廠效率改善後，對毛利率的拖累有望逐步減少。

第四，若成本可透過重新議價逐步轉嫁予客戶，加上匯率壓力減輕，集團盈利有望由低位逐步修復。



估值方面，盈利預警已令市場情緒轉弱，股價早前亦已大幅回落。不過，多份券商報告認為，現時估值已反映不少壞消息。按部分券商估算，申洲預測股息率約5%至7%，對中長線投資者有一定吸引力。當然，高股息不等於沒有風險，投資者仍要留意盈利能否如市場預期在下半年及2027年逐步回升。如果訂單復甦力度不足，或者成本壓力持續，股息及估值支持亦可能受到考驗。

申洲國際的股價走勢，過去一段時間明顯由高位回落。股份在2025年10月至2026年1月初期間，曾三次升上73港元附近，但都未能成功突破，其後形成階段頂部，股價亦開始反覆向下。到2026年6月，股價跌至38.66港元附近後才見到較明顯反彈，反映市場對集團短期盈利壓力已作出不少調整。不過，該次反彈暫時仍未算十分強勁。股價升至46.2港元附近後開始遇上阻力，其後多次受制於保歷加通道頂部，即一般所說的布林通道頂部，顯示短線買盤仍然審慎，市場未有足夠動力推動股價進一步突破。較正面的是，即使股價其後回調，亦未有明顯跌穿通道底部，反映低位仍有一定承接力。若之後成交增加，買盤配合，短線走勢仍有機會進一步改善。

較進取的投資者可考慮在股價回到44港元附近時分注部署，但不宜一次過重注買入。若以整個跌浪的38.2%反彈幅度作為參考，股價理論上有機會上試約51.5港元。不過，這只是技術目標，並不代表股價一定能升到該水平。由於集團短期仍面對盈利下調、匯率、關稅及品牌訂單不明朗等因素，投資者仍要控制注碼，並預先設定風險管理水平。若股價收市跌穿41.22港元，短線走勢便需要提高警覺；如果進一步失守40.68港元，則代表反彈結構可能轉弱，宜考慮減持或執行止蝕。至於早前低位38.66港元，則可視為較重要的中短線防線，一旦跌穿，市場對股價修復的信心或會再次轉弱。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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