中美AI競賽｜DeepSeek V4 Pro正式上線　向領先層級邁進

DeepSeek正式發布V4 Pro型號，並在定價頁面上將版本號列為DeepSeek-V4-Pro-0813。這款旗艦級產品擁有100萬個令牌的上下文窗口和38.4萬個令牌的最大輸出，默認採用思考模式，同時還提供了一個非思考模式的端點，用於處理對延遲敏感的調用。

對於大型代碼庫、大型文檔語料庫和多步驟代理運行，100萬輸入和38.4萬輸出的組合意味着單次調用即可攝取和生成比上一代產品多得多的內容。DeepSeek還集成了大多數代理開發者現在所期望的功能：結構化JSON輸出、工具調用、Responses API和Anthropic API兼容性，以及對對話前綴延續和FIM補全的測試版支持(FIM僅限非思考模式)。在底層架構方面，該服務同時提供 OpenAI和Anthropic兼容的接口，因此已經在使用任一標準的團隊無需重新配置技術棧即可輕鬆切換。

同時，定價也體現了有意劃分的層級。Pro緩存命中費用為每百萬代幣0.025元，緩存未命中(輸入)費用為3元，緩存未命中(輸出)費用為6元。相比之下，Flash的相應費用分別為0.02元、1元和2元，這意味着Pro在緩存未命中*輸入和輸出)方面的成本大約是 Flash的三倍。併發限制也進一步強化了這種差異：Flash支持2500個併發請求，而Pro的併發請求上限為500個。這一比例表明V4系列產品的結構更加清晰。Flash面向高頻、高吞吐量的流量，成本是其主要考量因素。Pro則將容量集中於更復雜的推理、長上下文編碼和代理工作流程，這些場景下，該模型擁有更大的性能提升空間。Pro的絕對價格按前沿模型的標準來看仍然適中，這使得DeepSeek能夠在彌補近期價格上漲帶來的成本的同時，仍然低於大多數海外競爭對手。

隨着DeepSeek-V4-Pro-0813的推出，V4產品線實際上提供了兩條軌道：低成本、高併發的Flash層用於擴展，以及更高規格的 Pro 層，專門針對編碼和代理用例。