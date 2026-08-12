DeepSeek梁文鋒身價暴增38.5倍　擠進全球前50富　財富增速排第一

金融研究公司bestbrokers根據福布斯實時億萬富翁排行榜統計指出，中國AI公司DeepSeek創辦人梁文鋒過去1年來的淨資產，已從10億美元飆升至2026年的395億美元，財富暴漲高達3850％，且躋身富豪排行榜前50名。



DeepSeek創始人梁文鋒。（騰訊科技）

據內媒《IT之家》消息，該排行榜的統計時間為2025年7月27日到今年7月27日，DeepSeek 創始人梁文鋒的淨資產從2025年的10億美元飆升至2026年的395億美元，一年內增長了3,850%，躋身全球最富有的50人之列，是一年來財富增長速度最快的人。

早前據彭博億萬富豪指數（截至2026年7月14日），梁文鋒的身價已超越Anthropic創辦人阿莫迪（Dario Amodei）和聯合創始人布羅克曼（Greg Brockman），成為全球AI公司領域的新首富。

Bestbrokers榜單顯示，全球共有3,356位億萬富翁，美國以顯著優勢領先，擁有990位億萬富翁，包括全球首富馬斯克（Elon Musk）、戴爾計算機（Dell）的創辦人米高‧戴爾（Michael Dell）和谷歌聯合創始人拉里·佩奇（Larry Page）等，佔全球總數的 29.5%，美國億萬富翁的總財富高達8.43萬億美元。

中國AI公司DeepSeek。（Getty）

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

中國則是全球億萬富翁人數第二多的國家，共有511位億萬富翁，總財富估計達2.06兆美元。字節跳動創始人張一鳴則以 693 億美元的淨資產位居中國首富。

據此前報道，梁文鋒的大部分財富來自其對DeepSeek的控制權。2026年6月，DeepSeek完成成立以來首輪超500億元（人民幣，下同）外部融資，投後估值逼近4000億元，創始人梁文鋒個人出資200億元。創始人自掏腰包200億元參與自己公司的融資，這在全球創投史上極為罕見。