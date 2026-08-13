長江中心二期租出6成　長實手握巨額現金審慎應變　拒做學生宿舍

長實（1113）公布 2026 年中期業績，受惠於經常性收入陣容發揮抗跌力，集團上半年基礎溢利按年增長 5%，董事會宣派中期股息每股按年增加 5.1%，派41港仙。儘管集團手握 219 億港元淨現金且資產負債表極其穩健，管理層在分析員發布會上多次強調，當前全球經濟與地緣政治局勢變幻莫測，集團將繼續堅守嚴格的財務紀律，並拒絕跟風改建學生宿舍。



全球變數防不勝防 「巨額現金在手」絕不盲目冒險

談及整體宏觀局勢，管理層坦言形勢變幻莫測，長實執行委員會及財務委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志直言「宏觀趨勢與地緣政治發展變得越來越難以預測，這確實要求我們在處理所有事情時都要保持謹慎」。

面對這種局勢，執行委員會委員兼特別項目總監趙汝成指出，長實擁有「淨現金」的獨特優勢，但即便手握龐大現金，集團仍會努力保持非常嚴格的財務與投資紀律。長實將繼續尋求具備經常性收入、重資產、長約現金流及法律環境穩定的成熟市場項目，同時也會主動評估香港地產與內地項目的機會，但絕不盲目冒險。

被問到內地向境外收入徵稅對本港樓市影響，馬勵志表示這些規例一直存在，並非新的政策。

被問到內地向境外收入徵稅對本港樓市影響，長實執行委員會及財務委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志表示這些規例一直存在，並非新的政策。

豪宅天價成交支撐市況 高息與油價成暗湧

在香港樓市及發展項目方面，執行委員會委員兼會計部總經理文嘉強表示，上半年住宅交投量及價格均有穩健改善，優質豪宅項目如波老道持續創下新高成交價。

然而， 文嘉強亦提醒，「雖然本地強勁需求及內地買家支持了市場，但如果油價持續波動、利率維持高企或進一步上升，樓市動能可能會放緩」，並補充指「其中影響樓市和經濟的不明朗嘅因素呢，依然都在這裡，都多的」。至於發展項目利潤率下滑，主要是受早期高地價購入的 Blue Coast 1 及 2 期入賬拖累，若未來房價維持在現水平，部分發展中項目的利潤率可能低於此前預期。

長江中心二期出租率破六成 中環地產復甦曙光現

寫字樓租務市場則展現出復甦曙光。 馬勵志指出，「長江中心二期最新的出租率已超過 60%。我想我們可以確認看到不錯的需求，CKC2（長江中心二期） 開始為我們的租金收入提供穩固貢獻」。藉資產負債表實力及較低資金成本，集團在中環市場低迷時比其他業主也更有韌性。

長江中心2期。（資料圖片）

拒跟風改建學生宿舍 物業早已直接受惠

針對同業將酒店或服務套房改建為學生宿舍的熱潮，長實表示無須刻意跟風。 趙汝成解釋，酒店及服務套房上半年入住率非常穩定，分別達 88% 及 90%，事實上「我們長時間以來一直透過旗下的服務套房產品，持續為整個教育界提供服務。特別是大家可以看到，我們在香港地區的物業，不少正好就緊鄰著許多學校。 」

執行委員會委員兼會計部總經理文嘉強

暫未擬派發特別股息 匯賢信託減值60億

最後在資本回報與股東權益方面，文嘉強表示，中期息加派 5.1% 符合將股息派發與整體財務業績表現。考量到上半年整體業績，董事會尚未決定就出售兩項英國合營項目的收益派發特別股息。至於股份回購，文嘉強指出這是向股東交付長期價值的方式之一，集團將繼續採取「Opportunistic（伺機而動）」的策略。

財務及資產數據顯示，截至期末，長實銀行及其他借款總額為 438 億港元，較 2025 年底減少 76 億港元，現金儲備達 219 億港元，維持標普「A/穩定」及穆迪「A2/穩定」的高投資級評級。全球總土地儲備達 1.25 億平方呎，其中香港佔 2,700 萬平方呎、內地佔 6,100 萬平方呎、海外佔 3,400 萬平方呎。

特別留意的是，因匯賢產業信託單位市值長期低於賬面值，集團上半年進行了 60 億港元的不提現減值撥備。長實書面回應是次進行減值的原因在於匯賢產業信託基金單位的市場價值遠低於帳面價值。