耐世特上半年利潤率回升　新訂單與線控轉向帶來想像空間｜彭偉新

耐世特（1316）是全球汽車零部件供應商，主力生產轉向及傳動相關產品，集團為汽車提供「控制方向」及「傳遞動力」的核心零件。按最新上半年收入結構計，轉向業務仍是集團最重要的收入來源，佔收入約83%，當中電動助力轉向系統（EPS）佔約70%，液壓助力轉向系統（HPS）佔約4%，轉向柱佔約9%；傳動半軸則佔約17%。由此可見，耐世特已經不是單純依賴傳統汽車零件的公司，而是逐步轉向較高價值、與電動車及智能車關係更密切的產品。隨着汽車電動化和智能駕駛發展，轉向系統的角色不再只是「扭軚」，而是成為整車控制的重要一環，這亦是市場重新留意耐世特的原因。



而汽車零部件行業短期並非處於強周期，多份市場報告均提到，全球汽車產量增長偏弱，管理層亦預期下半年全球汽車產量按年或會下跌約3%。這代表行業需求未算十分暢旺，零部件供應商不能單靠大市增長推動收入，反而要靠新訂單、新產品及成本控制去突圍。另一方面，行業正出現結構變化，傳統燃油車增長有限，但電動車、智能駕駛及線控技術帶來新的需求。所謂線控轉向，可以理解為以電子訊號取代部分傳統機械連接，令汽車控制更精準，亦配合未來高階智能駕駛。這類產品的技術要求較高，單車價值亦較高，所以即使整體汽車產量平平，具備技術能力的供應商仍有機會跑贏行業。

耐世特是全球汽車零部件供應商，主力生產轉向及傳動相關產品，為汽車提供「控制方向」及「傳遞動力」的核心零件。（耐世特官網）

競爭方面，耐世特面對的壓力並不輕。中國及亞太市場價格競爭激烈，部分客戶對零件價格要求較高，加上原材料價格上落，供應商的利潤空間容易受壓。部分報告亦提到，中國客戶未必完全容許供應商把原材料升幅轉嫁出去，這對成本控制提出更高要求。北美市場則受關稅、匯率及個別工廠營運事故影響，令短期利潤率波動較大。不過，耐世特的優勢在於全球客戶基礎較廣，產品覆蓋北美、歐洲及亞太市場，而且在電動助力轉向和線控轉向方面已有一定技術積累。集團在上半年仍能維持亞太區較高利潤率，並推動歐洲、中東、非洲及南美地區的利潤率明顯改善，反映其並非只靠單一市場支撐盈利。

至於業績，耐世特最新上半年表現明顯勝預期。集團1H26收入按年增長3.9%至23.29億美元，增幅不算驚人，但純利按年大升35.2%至8,580萬美元，說明盈利能力改善比收入增長更突出。EBITDA利潤率擴闊至11.3%，反映集團在營運效率、成本管理及產品組合方面有所進步。地區表現方面，EMEASA地區利潤率顯著升至12.2%，是業績一大亮點；亞太區雖有價格壓力，但仍維持約16.9%的較高利潤率；北美則受墨西哥廠房停電影響約500萬美元，以及匯率等因素拖累，表現相對較弱。不過，報告亦提到集團上半年有約800萬美元關稅成本回收，以及約1,100萬美元有利匯兌影響，對盈利帶來支持。

集團亮點主要有三方面。

第一，是新訂單動能強。耐世特上半年已取得約33億美元新訂單，並維持全年約60億美元新訂單目標。在全球汽車產量偏弱的環境下，能夠持續取得新訂單，代表客戶對其產品及技術仍有需求。

第二，是線控轉向進展理想。集團已取得7個線控轉向項目，部分已開始量產，雖然收入貢獻未必即時大幅反映，但這是長線估值提升的重要基礎。

第三，是利潤率修復空間。歐洲等地區過往利潤率較受壓，但上半年已有明顯改善；若北美營運回復正常，加上關稅回收、成本控制及新項目投產持續，盈利仍有進一步改善空間。



短期而言，耐世特受惠因素包括關稅回收、匯兌利好、營運效率提升，以及下半年新項目投產。中期來看，若全年60億美元訂單目標能夠達成，並配合歐洲和北美利潤率修復，集團盈利基礎有望更穩。長期而言，最大想像空間來自電動化、智能駕駛及線控轉向商業化。投資者需要留意的是，線控轉向雖然前景吸引，但不是即時爆發的業務，真正對收入及盈利產生明顯貢獻，仍需時間等待。因此，投資耐世特不應只看短期業績，更要觀察訂單轉化、產品量產及利潤率是否能夠持續改善。

投資耐世特不應只看短期業績，更要觀察訂單轉化、產品量產及利潤率是否能夠持續改善。（耐世特官網）

耐世特過去5年的平均Beta值為1.77，系統性風險高於大市。52周最高位曾見8.9港元，而最低位則曾見3.65港元，以現價4.9港元計，耐世特的股價較50天線高出15.59%，不過，現價則較200天線低16.65%。集團的機構投資者持股比率為18.96%，自今年3月18日至今年8月13日期間，股價錄得21.73%的跌幅，該期間共錄得5.1億港元的資金流走，當中大戶佔其中的3.3億港元，而散戶則佔當中的1.8億港元。大戶對散戶資金流比率為1.8：1，同期大戶投資者的坐貨比率已由最低-20.25%反彈至昨日的-2.39%，反映大戶資金動力正改善，而資金流出的情況可能出現見底的情況。

耐世特（01316）於今年3月18日至8月13日期間的資金流狀況。

雖然昨日耐世特的股價形成了一極長的上影線，反映高位的阻力明顯，不過，9天RSI仍然能企穩在70以上水平，反映整體的動力仍然較強，預期股價只要能企穩在今年3月底至6月初的橫行支持位4.80元，上升走勢仍然會維持。投資者可以4.90港元水平買入，若果股價企穩在4.60港元以上可以繼續持有，繼續以5.50港元作為目標。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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