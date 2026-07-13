暑期旺季關注旅遊概念股｜伍禮賢

2026年夏季即將進入高峰，內地旅遊業料迎來強勁復甦窗口。受暑期所衍生的畢業旅行及家庭外遊需求集中釋放，將為旅遊概念股帶來顯著業績催化。隨著消費回暖與民眾出遊意願提升，相關板塊值得投資者重點關注。



畢業旅遊旺季帶動

在6月至8月期間，內地大量畢業生選擇以旅行作為慶祝與放鬆的方式，形成一波「畢業旅行潮」。這些出遊需求既包括班級、社團的集體旅行，也涵蓋個人或小團體的自由行，旅遊市場因此在短期內迎來顯著的需求高峰。有內地旅行資訊網站顯示，本年6月中至下旬，年介18歲的旅客機票購買量較本年5月份同期增長超過三成。

另外，在暑假期間，多個收費景區宣佈向2026年夏季中高考學生，以及全日制大學及以上學歷的應屆畢業生實行門票免票優惠。這意味著畢業生們只需帶著身份證明，就能免費遊覽相關景區，從而帶動出遊需求。

同程旅行深耕中國內地大眾旅遊市場，尤其在低線城市和下沉市場有明顯優勢。（同程旅行官網）

同程旅行（0780）深耕中國內地大眾旅遊市場，尤其在低線城市和下沉市場有明顯優勢。集團在2026年首季業績表現正面，營業收入約50.06億元人民幣，按年增長14.4%；純利則約7.79億元，按年亦升16.5%。筆者料該股可望把握本年暑期旺季的機遇。

航企受惠於油價回軟

另外，受惠於國際油價回落因素支持，航空股後市走勢亦值得關注。燃油成本對航空公司營運存在直接影響，年初油價高企曾令外界對其利潤空間受壓產生憂慮。如今油價回落，燃油支出下降，對企業控管成本方面有正面作用。

受惠於國際油價回落因素支持，航空股後市走勢亦值得關注。（Unsplash@Ross Parmly）

有內地旅行平台已收到多家航空公司通知，確認將同步執行下調燃油附加費，是為年內的第二次下調，料旅客出行成本顯著回落。

航企降燃油附加費減輕消費者負擔

筆者相信，此次燃油附加費調整不僅有助減輕消費者負擔，也能為航空公司與旅遊平台帶來積極信號，特別是在畢業遊、家庭遊需求集中釋放的背景下，預計國內航線客流量將進一步提升。筆者亦留意到內地三大航空股在年初升高後，股價已回落至平台區發展，投資者可考慮趁橫行期間關注。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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