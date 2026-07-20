醫藥股機遇大　股價回落可關注｜伍禮賢

近期港股從高位出現回落，AI相關概念股成為跌市重災區，連帶之前表現較好的醫藥股走勢亦出現回落。但筆者認為，醫藥股的回落有市況因素，而醫藥股前期的強勢則具基本面的強大支持。



6月下旬，國家藥監局發佈《2025年中國新藥註冊臨床試驗進展年度報告》，報告指出，2025年內地臨床試驗總量首次突破五千項，達到5,215項，按年增長6.4%，創下歷史新高。

報告內容顯示中國在新藥研發領域的持續活躍與快速發展。這增長現象反映出內地醫藥創新能力提升，也意味著更多新藥有望加快進入臨床階段，為患者提供更多治療選擇。筆者認為，報告相關數據不僅展現了科研投入的成果，也突顯內地在推動創新藥物試驗方面的實力，內地醫藥股板塊的潛在機遇不容忽視。

藥明生物可關注

報告提及2025年內地開展國際多中心臨床試驗達410項，佔比乃全年總量的13.7%。筆者認為可關注主力從事藥品研發外包服務的藥明生物（2269），集團2025年全年業績創歷史新高，營收達217.9億元人民幣，按年增長16.7%；盈利為49.1億元人民幣，按年勁增46.3%。

中國在新藥研發領域持續活躍與快速發展，內地醫藥股板塊的潛在機遇不容忽視。（藥明生物官網）

集團的商業模式以「全流程外包＋客戶深度綁定」為核心，並將早期項目逐步轉化為高毛利的商業化收入。筆者相信隨著市場對新型生物藥品的需求不斷增長，公司在全球藥物委託開發暨製造服務（CDMO）行業的領先地位會愈見明確。

另外，報告期內登記的2,997項新藥臨床試驗中，屬於在全球範圍內尚未上市、具有全新結構或作用機制的新藥佔整體的比重達72.4%，按年上升4.1%。當中，抗腫瘤藥物的佔比約37.5%。筆者認為，隨著篩查與診斷技術提升，加上全球各地政府持續將更多抗癌藥物納入醫療保障範圍內，降低患者經濟負擔，有利抗腫瘤藥物研發的需求持續上揚。

全球各地政府持續將更多抗癌藥物納入醫療保障範圍內，降低患者經濟負擔，有利抗腫瘤藥物研發的需求持續上揚。（Unsplash@Christina Victoria Craft）

百濟神州收入地域分散

百濟神州（6160）專注於研發及商業化創新抗腫瘤藥物，其在2026年第一季度收入展現出顯著的地區分佈多元化特性，並且所有主要市場均錄得正增長，突顯其全球業務的強勁韌性。根據最新財報，美國市場依然是最大貢獻者，收入達7.66億美元，繼續作為核心增長引擎；中國市場以4.65億美元位居第二；歐洲市場收入1.91億美元；其他地區則錄得0.65億美元。筆者認為，百濟神州的地域收入分佈分散，有利吸納各大市場的需求，潛在機遇宜關注。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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