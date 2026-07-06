礦產巨頭賽道多元化　料成長遠趨勢｜伍禮賢

在全球能源轉型與糧食安全議題日益突出的背景下，礦產巨頭正積極尋找新的增長動能。除了傳統的鐵礦石、煤炭等業務外，「關鍵金屬」與「鉀肥」近年亦逐漸成為資源企業的新戰略焦點。這不僅反映市場需求出現結構性轉變，亦顯示出礦業公司在業務發展趨向多元化佈局。



力拓去年銅業務EBITDA飆逾倍

力拓集團屬於全球主要鋁業生產商之一，集團在2025年銅業務的EBITDA增長幅度約1.14倍，升至創紀錄的74億美元；鋁及鋰業務的EBITDA亦按年增長29%。筆者認為隨著全球加速推動碳中和，新能源汽車、風電、光伏等產業快速成長，帶動了對鋰、鎳、鈷、銅等關鍵金屬的需求。這些金屬是電池、電網與新能源設備不可或缺的材料。

力拓集團屬於全球主要鋁業生產商之一，在2025年銅業務的EBITDA增長幅度約1.14倍。（力拓集團官網）

必和必拓將目光落入鉀肥業務

國際礦業開採企業必和必拓則把目光投放在鉀肥業務方面，務求為集團發展注入新能力。隨著全球人口持續增長，耕地資源有限，要在有限的土地上提高產量，化肥的作用不可或缺，其中鉀肥作為三大基礎肥料之一（氮、磷、鉀），在提升作物抗病力、促進農作物增產方面具有關鍵作用。

必和必拓長期以來主要依賴鐵礦石、煤炭與銅等傳統資源。然而，隨著全球能源轉型與糧食安全議題日益突出，集團開始尋求新的增長動能，其中位於加拿大薩斯喀徹溫省的Jansen鉀肥項目，正是公司戰略轉型的重要一步。

隨著全球能源轉型與糧食安全議題日益突出，必和必拓開始尋求新的增長動能。（力拓集團官網）

該項目是全球最大鉀肥開發計劃之一，預計於2026年至2027年間正式投產。初期年產目標約400多萬噸，長期目標則把最終年產能提升至1,600萬至1,700萬噸，以應對市場日益上升的需求，特別是在亞洲與非洲等新興市場，農業需求快速增長，必和必拓的鉀肥業務有望成為公司新的增長引擎。

近年來，地緣政治與供應鏈不穩定使鉀肥價格波動加劇，而銅、鋁及鋰亦因新能源需求上升而得到支持。對礦產巨頭而言，若能成功加大在鋰、鎳、銅、鉀肥業務等領域的市場，將可以在能源轉型浪潮及糧食安全的機遇掌握先機。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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