萬國數據基本面改善　AI訂單與資金流成股價關鍵｜彭偉新

萬國數據（9698）是一間專注高性能數據中心的開發及營運商，主要在中國經營數據中心，並為大型互聯網公司、雲服務商及企業客戶提供主機託管、管理服務、雲端及相關服務。簡單來說，它的業務是興建和營運可以放置大量伺服器的數據中心，並提供穩定電力、冷卻系統、網絡連接及日常管理，讓客戶可以把龐大的運算工作放在其設施內進行。公司在上海、北京、深圳、廣州等一線城市有布局，同時亦正向烏蘭察布、和林格爾、韶關等新算力樞紐擴張。



數據中心行業過去幾年經歷過一段不容易的時間。傳統雲服務需求增長放慢，加上部分地區供應偏多，令行業出現價格壓力。部分舊合約續約時，價格需要下調，這亦拖累了營運商的收入及盈利增長。不過，近期多份券商報告的共同看法是，行業正由「供應過剩」逐步走向「優質AI容量不足」。所謂AI容量，並不只是普通機櫃，而是需要更高電力密度、更強散熱能力及更穩定綠電供應的數據中心空間，但傳統數據中心容量仍可能面對價格壓力。

萬國數據是一間專注高性能數據中心的開發及營運商，主要在中國經營數據中心，並為大型互聯網公司、雲服務商及企業客戶提供相關服務。（萬國數據官網）

這一轉變的最大推動力是人工智能。AI模型訓練和推理需要大量算力，背後要用大量晶片、伺服器和電力。報告指出，AI客戶的單一訂單規模可以達到數百MW，遠高於過去CPU時代約20MW的訂單水平。換言之，數據中心已不只是支援雲服務的基礎設施，而是AI時代不可或缺的「電力加算力平台」。管理層及券商估計，中國國內數據中心簽約訂單在2026年或達約3至4GW，而2027年潛在增量需求有機會升至6至8GW。

不過，行業並非沒有瓶頸。晶片供應仍然是影響需求釋放的主要因素之一。報告提到，2026年部分新增需求主要受國產晶片供應支持，這代表即使進口晶片仍有不確定性，國內AI需求已足以帶動新增數據中心建設。若日後國產晶片產能進一步提升，或進口晶片供應出現改善，行業需求有望更快釋放。

在競爭格局上，數據中心行業的門檻正在提高。以前競爭可能較多圍繞土地、機房面積和價格，但AI數據中心更重視電力配額、綠電資源、交付速度、資金實力及長期客戶關係。由於政府對電力配額審批較審慎，能夠一次取得大規模資源的營運商並不多。萬國數據作為行業龍頭之一，擁有較大的土地和電力儲備，因此在承接大型AI訂單方面較有優勢。

萬國數據作為行業龍頭之一，擁有較大的土地和電力儲備，因此在承接大型AI訂單方面較有優勢。（萬國數據官網）

集團的競爭優勢亦反映在最新訂單數字上。2026年上半年，萬國數據已取得471MW訂單，另有600MW預留需求，簽約訂單連同預留需求合計已達GW級別。這些訂單主要來自大型互聯網公司、雲服務商及AI相關客戶。雖然訂單簽下來不等於即時變成收入，因為新建數據中心需要時間興建，客戶亦要分階段放入設備，但這些訂單為2027年下半年及2028年的增長提供了較清晰的基礎。

基本面改善之外，股價走勢及資金流向亦值得留意。萬國數據的機構投資者持股比率為38.17%，自今年3月19日至今年8月14日期間，股價錄得20.73%的跌幅，但在該期間反而共錄得30.65億港元的資金流入（見下圖），當中大戶佔其中的24.99億港元，而散戶則佔當中的5.67億港元。大戶對散戶資金流比率為4.4比1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.39%；而最低曾經跌至5.23%，至於8月14日當日則為15.4%，反映大戶資金參與度有所提升，若後續買盤延續，或有助改善股價表現。

萬國數據－ＳＷ（09698）於今年3月19日至8月14日期間的資金流狀況。

萬國數據股價於去年11月由低位27.90港元水平開始作出反彈，在股價成功升破50天線阻力後，股價持續作出反彈，並多次升抵46.4港元水平後，在今年5月14日最後一次升抵46.34港元後見頂回落，更在跌穿所有的移動平均線支持後，在失守整個升浪總升幅的38.2%後持續下跌，而且跌幅持續加快，最終在6月底時跌至回調浪的低位見27.32港元，不過，RSI反而在5月底時已先行見底回升，形成了RSI底背馳走勢，並跌穿去年11月低位附近，基本上完全回吐之前升浪。

雖然在踏入7月後，股價一直受制33.00港元，但上周五成功升破該阻力外，更曾升上全日高位35.16港元，收復整個回調浪跌幅的38.2%反彈目標，暫時股價未有見頂訊號，尤其是整個跌浪結束時，9天RSI已出現底背馳，反映走勢已見底。預期股價可以按整個回調浪總跌幅的61.8%作為今次反彈的目標，投資者可以在34港元買入，上望39港元，只要股價仍能企穩50天線約31.5港元之上，暫時可繼續持有；若失守該水平，則要考慮止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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