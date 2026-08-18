京東低位回升：核心零售守得住　外賣虧損成勝負手｜彭偉新

京東集團（9618）是一間以零售和供應鏈為核心的中國大型電商企業。簡單來說，京東最主要的生意仍然是自營零售，即公司自己向供應商入貨，再透過京東平台賣給消費者。除此之外，京東亦有第三方商家平台、廣告、物流、即時零售、外賣、京喜，以及海外Joybuy業務。按2026年第2季最新收入計，電子及家電收入約人民幣1,579億元，佔總收入約45.6%；日用百貨收入約人民幣1,092億元，佔約31.5%；平台及廣告收入約人民幣309億元，佔約8.9%；物流及其他服務收入約人民幣484億元，佔約14.0%。由此可見，京東仍然是一間以賣貨為主的公司，但服務、廣告和物流的比重正在提升。



中國電商已經不是早年那種高速增長、流量自然湧入的階段。現在行業進入較成熟的周期，增長更多要靠供應鏈效率、價格競爭力、服務體驗、商家生態和廣告變現。短期而言，中國消費環境仍然偏弱，尤其是手機、電腦、家電等較高單價產品，需求容易受收入預期和產品價格影響。2026年第2季，京東電子及家電收入按年下跌11.8%，主要就是因為去年同期以舊換新補貼帶來高基數，加上部分電子產品價格上升，拖慢消費意欲。不過，多份報告均認為，這個高基數壓力會在下半年逐步消退，京東零售收入有望由負增長回復至正增長。

京東集團是一間以零售和供應鏈為核心的中國大型電商企業。（新華社）

至於競爭，京東面對的對手並不少。傳統電商方面，阿里、拼多多等仍然爭奪用戶及商家；即時零售和外賣方面，行業競爭更激烈，因為這些業務需要補貼、配送效率和訂單密度。京東的優勢在於供應鏈和物流能力。它多年建立自營倉配系統，在電子、家電和高價商品方面有較強信任度，並且能夠做到較快及較穩定的履約服務。這種優勢不是短期靠補貼就可以複製。另一方面，京東的弱點亦很清楚，就是核心品類仍較受宏觀消費周期影響，而新業務如外賣、京喜和Joybuy仍需要投入，短期會拖低利潤。

回看去年的表現，2025年京東收入達人民幣13,090.85億元，按年增長13.0%，但盈利明顯受壓。CLSA數據顯示，2025年淨利潤為人民幣196.31億元，按年下跌52.5%；經調整淨利潤為人民幣270.32億元，按年下跌43.5%。這反映京東去年雖然收入仍有增長，但新業務投入、促銷、競爭和費用壓力令利潤下滑。因此，市場關注的焦點已不只是收入有沒有增長，而是京東能否證明利潤已經見底，並在2026年重新改善。

至於二零二六年第二季的成績，正是投資者重新評估京東的起點。期內集團收入為人民幣3,464億元，按年下跌2.9%，表面看並不強，但盈利明顯好過市場預期。非通用會計準則淨利潤達人民幣89億元，按年增長約21%，淨利潤率為2.6%。毛利率升至17.1%，較去年同期提升約1.2個百分點。更重要的是，京東零售在收入下跌的情況下，經營利潤率仍達約4.6%，比去年同期略有提升。這代表公司在控成本、提升效率和改善收入結構方面有成效。

京東零售在收入下跌的情況下，經營利潤率仍達約4.6%，比去年同期略有提升。這代表公司在控成本、提升效率和改善收入結構方面有成效。（京東官網）

京東其中一個最大亮點，是外賣業務虧損開始收窄。多份報告提到，京東外賣第二季虧損按年減半，單均虧損明顯改善。雖然外賣仍然燒錢，但情況已不再像早期投入時那麼重。更重要的是，外賣不是孤立業務，它可以帶來新用戶、增加平台使用頻率，並推動商超、即時零售等品類的交叉消費。如果京東能夠在不過度補貼的情況下維持訂單規模，這項業務的戰略價值會逐步浮現。

另一個亮點是平台和廣告收入保持增長。第二季平台及廣告收入按年增長8.3%，增速明顯好過整體收入。這類收入毛利率較高，對改善整體盈利能力有幫助。京東過去給人的印象是「自營賣貨平台」，但近年正努力發展第三方商家、品牌旗艦店、白牌商家和廣告工具。如果第三方生態能繼續擴大，京東就可以由單純賣貨，進一步變成商家做生意和投放廣告的平台，估值邏輯亦有機會改善。

另外，日用百貨和商超亦值得留意。第二季日用百貨收入按年增長5.6%，雖然增速放慢，但當中商超仍接近雙位數增長，健康及工業品亦有雙位數增長。這反映京東正在由低頻的電子及家電，向較高頻的日常消費場景擴展。若用戶不只是每隔一段時間才買手機或家電，而是更頻密地在京東買超市貨、健康產品和日用品，平台黏性自然會提升。而海外Joybuy是另一個中長線看點。報告提到Joybuy在歐洲增長快，收入及成交額在兩個季度內翻倍，並以較快配送、家電送裝一體及供應鏈能力作為特色。不過，海外業務仍在投資期，短期不宜過分憧憬利潤貢獻。它較適合作為長線選項：如果京東能把中國累積多年的供應鏈和履約能力複製到海外，未來可能成為新增長曲線；若發展未如理想，投資紀律就十分重要。

京東集團的機構投資者持股比率為31.04%，自今年3月20日至今年8月17日期間，股價錄得5.34%的升幅，該期間共錄得63.85億港元的資金流入（見下圖），當中大戶佔其中的58.13億港元，而散戶則佔當中的5.69億港元。大戶對散戶資金流比率為10.2：1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.2%；而最低曾經跌至-2.97%，至於8月17日當日則為6.62%，反映大戶資金動力已回覆正常，有助進一步推動股價上升。

京東集團－ＳＷ(09618)於今年3月20日至8月17日期間的資金流狀況。

京東集團股價於今年5月曾升132.50港元後反覆回落，並向下跌返3月低位95.80港元後，股價隨即由低位反彈，並曾一度重返130港元，貼近5月時的高位後，市場因為擔心業績公佈後，股價會出現「見光死」的狀況後，股價現4連跌後，於上周五業績公佈後跌返低位見109.20港元，剛好回調了整個由95.90港元升上132.50港元的升浪總升幅的61.8%回調幅度後，周一股價終於出現大幅反彈，並一度升返114.90港元，反映經過上周五的急跌後，股價已出現跌過龍的情況，並預期會有反彈的機會。投資者可以在114港元以下水平買入，預期股價有望按回調幅度的61.8%作出反彈，上望124.00港元。只要股價能企穩在110港元以上水平，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

