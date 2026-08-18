強積金｜次季以永久離港為由提取宗數跌近19%　涉及金額12億元

積金局今天（18日）發表《強制性公積金計劃統計摘要》季刊，截至今年6月底，強積金總資產值約1.67萬億元，創季度新高，較十年前增加174%。自強積金制度在2000年實施以來，佔強積金總資產合共81%的股票基金和混合資產基金的平均年率化淨回報（即已扣除收費及費用）分別為5.1%及4.8%，遠超同期1.8%的年率化通脹率。



2026年第二季以「永久離港」為理由提早提取強積金（MPF）的申索數目錄得5,200宗，按季上升4%，按年則下跌18.75%。。（資料圖片）

逾三分一帳戶投資懶人基金

當中值得留意的是，2026年第二季以「永久離港」為理由提早提取強積金（MPF）的申索數目錄得5,200宗，按季上升4%，按年則下跌18.75%。金融方面，第二季因「永久離港」而提取的強積金總額為12.03億元，按季上升1.26%，按年則下跌23.62%。

截至6月尾，373萬個帳戶的強積金有投資於「預設投資策略」（DIS）旗下基金（俗稱懶人基金），佔全部逾1,100萬個帳戶超過三分一，有關投資總資產值為1,886億元，佔強積金總資產值超過11%。

同時，強積金可扣稅自願性供款（TVC）帳戶數目共有10.4萬個，按年上升18%。自TVC於2019年4月實施以來，相關帳戶的累計供款金額為162億元。