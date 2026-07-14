香港五年規劃｜鄭泳舜促把握體育盛事　拉長消費鏈強化票尾經濟

特區政府正就香港首份五年規劃展開諮詢，民建聯提出制定《香港體育產業五年規劃》作為配套，期望激活香港體育產業的經濟動力。民建聯立法會議員鄭泳舜今日聯同多名相關業界人士見記者，提出多項建議，包括把握未來數月多項大型盛事，強化「票尾經濟」，提升體育旅遊體驗，以及推行政策扶助業界中小企，有效推動體育產業化。



立法會議員鄭泳舜建議把握未來數月多項大型盛事，強化「票尾經濟」（何姿瑩攝）

料下半年吸引逾20萬海外遊客 籲優惠期延伸至長一個月

鄭泳舜與來自由黨的飲食界立法會議員梁進、教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德、前中國香港男子排球隊隊長蕭昌鴻、Pick and Match 綜合運動體驗館創辦人何永鏗及健身業界代表卓健勝。

鄭泳舜建議政府聯同旅發局，把握未來數月多項大型盛事，包括啟德主場館的足球賽事及世界羽毛球錦標賽，推出跨商戶、跨時段的票尾優惠。他預計未來半年有逾20萬海外旅客專程來港觀賽，應該把握此契機，建議將優惠有效期延伸至賽事前後一個月，拉長消費鏈，而且多鼓不同業界合作，例如與運輸業界推岀交通優惠，開設「票尾專線」連接場館與旅遊區，提升便利度和消費體驗。

立法會議員梁進倡建「盛事通」統一盛事資訊。（何姿瑩攝）

梁進倡建「盛事通」統一盛事資訊

梁進表示，香港電子化平台應用未如內地普及，而且本港付款和通訊軟件仍是「各自各做」，他建議建立「盛事通」數碼平台，整合食肆、零售、景點、酒店及交通資訊，利用大數據系統整合票尾優惠與日後其他體育盛事的資訊，提升及加強體育旅遊體驗並。他強調，業界與政府應共同推動單一應用程式，避免分散平台削弱效益。

中國香港桌排球總會主席蕭昌鴻（何姿瑩攝）

扶持體育中小企文面，身為中國香港桌排球總會主席的蕭昌鴻表示，可以利用「背靠祖國、聯通世界」優勢，吸引國際體育組織在港設區域總部；並由政府定期組織考察團，帶領業界「走岀去」，開拓大灣區、東盟及中東市場，提升香港體育品牌的國際認知度。

排球港隊前隊長建議吸引國際組織設區域總部

他又指，中小企自行舉辦體育活動往往受制於場地及龐大開支，且難以聯絡大型場館和贊助商，若能直接與海內外龍頭企業合作，獲得少量資助足以減輕營運壓力。他同時建議政府提供小額贊助，協助中小企在賽事期間增設攤位售賣周邊商品及紀念品，帶動額外收入來源。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德（何姿瑩攝）

雷雄德倡「兩條腿走路」 放寬條例扶體育中小企

雷雄德則表示，單靠政府興建體育設施和推岀體育活動，難以滿足市民運動需求，惟政府興建場館需時漫長，商業模式的中小企運作則更具彈性。他認為政府應「兩條腿走路」，讓政策有所調整，一方面維持低收費的公營設施，另一方面推政策扶助業界中小企 ，包括放寬消防及建築條例，鼓勵商廈改建體育設施，才能有效推動體育產業化。