與港競爭升溫！新加坡擬給基金經理稅務優惠　 搶攻資管業務

新加坡承諾向對沖基金交易員等個別基金經理提供可能相當可觀的稅務豁免。



據彭博報道，新加坡金融管理局周三宣布一系列措施，以提升該國對資產管理業的吸引力。其中主要的一項是：基金經理人和投資專業人士為符合資格的基金投資人帶來「強勁回報」時，他們的部分收益將可享有免稅待遇；此舉看來意在對標香港擬大降附帶權益稅負的計劃。

隨著新加坡與香港正競相爭奪資產和人才，這項稅務優惠對對沖基金業的影響可能十分巨大。這類公司的投資回報幾乎完全取決於專業人士的實力，他們決定投資的時間和地點，公司往往會圍繞旗下的投資明星組建整個團隊並設立辦公室。

圖為新加坡樟宜機場（FB@Changi Airport﻿）

新加坡方案或較香港慷慨

另類投資管理協會亞太區聯席主管Kher Sheng Lee表示，「亞洲兩大金融中心在同一時期都全力以赴，以大手筆支持我們這個行業。」Lee說，隨著亞洲整體崛起，將有更多全球資本流向這裡。亞洲從未如此重要。

報道指出，理論上，新加坡宣布的方案可能比香港計劃提供的優惠更為慷慨，但許多細節仍不明朗。儘管這些稅務豁免將適用於本日曆年產生的個人收入，新加坡金管局副主席徐芳達表示，更多細節將在新加坡2027年度財政預算案中公布；該預算案通常會在2月左右發表。

他表示，新加坡的資產管理業是金融業的重要成長引擎，約占金融業產值的15%，並佔就業人數的13%。「我和同事們將竭盡所能，維持並捍衛新加坡金融服務業的競爭力。」