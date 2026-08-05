國泰豪洗1500億拓機隊　稱票價策略切合供需　今年將聘3000人

國泰航空（0293）今日（5日）舉行2026年中期業績傳媒發布會，上半年業績表現強勁，錄得應佔溢利62億元，按年激增71%；中期股息按年增30%至每股26港仙。期內收入680.61億元，按年升25.3%。



國泰在客運需求旺盛及中東轉機客流湧入帶動下，載客率創二十年新高。集團表示將投入1,500億元用於機隊、客艙、貴賓室和數碼創新方面的發展，未來十年目標引進150架新飛機，全面升級長遠運力與競爭優勢。



國泰集團主席白德利表示，集團旗下航空公司、附屬公司及聯營公司均錄得穩健表現，上半年應佔溢利達62億港元。﹙鄧倩螢攝﹚

回應票價偏貴之說：切合市場供需狀況

國泰集團主席白德利表示，集團旗下航空公司、附屬公司及聯營公司均錄得穩健表現，上半年應佔溢利達62億元。基於業績表現理想，董事會宣布派發第一期中期股息每股26港仙，較去年同期增加30%。

值得一提，國泰上半年強勁業績也包括約10億元非經常性收益，主要來自集團持有中國國際航空股份有限公司權益遭攤薄後，錄得約14億港元非現金部分出售收益。

疫情後旅遊需求持續復甦，加上第二季中東局勢令部分原經中東轉機的旅客改經香港轉機，進一步推動客運業務增長。國泰行政總裁林紹波表示：「我們上半年錄得的客座率是自2005年以來最高的水平，達到87.5%。」

對於外界質疑機票價格偏高，顧客及商務總裁劉凱詩回應指出，票價主要由市場供求決定，今年上半年旅遊需求一直維持高位，即使第二季受中東局勢影響，全球旅遊需求仍然穩健，而集團同期客運運力按年增加約12%，持續增加供應配合市場需求，「我認為強勁的需求是部分票價調整的主要原因。」

林紹波則補充，目前國泰集團約佔香港國際機場航班班次五成，仍需與約140家航空公司競爭，「因此，在任何時候，我們的定價都必須保持競爭力。」他認為國泰的定價策略是切合市場供需狀況的。

行政總裁林紹波表示，願意投資 1,500 億去支撐國泰集團還有香港的未來。﹙鄧倩螢攝﹚

AI及半導體帶動貨運需求

受惠於AI浪潮，高價值科技產品與半導體的運輸需求成為國泰貨運的主要成長引擎。劉凱詩深入分析：「這幾個月很有趣，我們看到的是無論是在區域內，現在多了很多比如說是中國內地跟東北亞跟東南亞之間的一些貨流，可能是半導體從東北亞跑到東南亞，可能加工或轉運以後，最後去到北美。」整體而言，此類貨流也為國泰帶來了更多新機遇。

國泰旗下香港快運上半年業績亦有顯著改善。林紹波表示，去年同期香港快運稅前虧損超過5億港元，今年上半年已收窄至不足1億元，顯示各項改善措施開始見效，有信心未來可逐步轉虧為盈。

他指出，香港快運近年積極拓展中國內地及東南亞航點，包括義烏、常州等新航線，同時擴展大灣區、內地、東北亞及東南亞市場銷售渠道，帶動整體表現顯著改善。

顧客及商務總裁劉凱詩表示票價主要由市場供求決定。﹙鄧倩螢攝﹚

中東局勢改變轉機格局 燃油對沖對抗高油價

面對第二季國際油價飆漲，財務總裁沈碧嘉表示：「我們對未來12個月的燃油價格進行了約30%至35%的對沖。」得益於此政策，上半年集團錄得約9億元的燃油對沖收益。

中東局勢除推高燃油成本外，亦改變全球客貨運流向。劉凱詩表示，第二季有更多原本經中東轉機的旅客改經亞洲中轉，包括香港。國泰因應杜拜及利雅得航線暫停服務，也迅速重新調配運力，增加歐洲及英國等需求較高航線班次。目前仍維持全年客運運力按年增加約10%的目標，現階段沒有因高油價而削減第三季運力的計劃。

國泰今年招聘3000人，並在未來十年投資1500億元擴充機隊。（國泰航空網頁）

今年招聘3000人 10年投資1500億元擴充機隊

在招聘人手方面，林紹波表示，目前集團約有3.5萬名員工，流失率維持低水平，今年將招聘約3,000人，主要填補自然流失職位，目前招聘情況理想。

展望長遠發展，林紹波表示：「看到我們對香港這個航空國際航空樞紐是非常的有信心，所以我們會願意投資 1,500 億的投資去支撐我們國泰集團還有香港的未來。」這筆錢將用於更新機隊、升級客艙及貴賓室，以及數碼創新，配合香港國際機場三跑道系統帶來的新發展機遇。未來10年在市場條件許可下，國泰亦將新增150架飛機並把航線網絡擴展至150個目的地，其中一半新機用作業務擴張，另一半則用於替換現有機隊，屆時整體機隊規模將增至約300架。

至於關於新機交付延遲問題，營運及航空服務總裁麥皓雲表示，波音777-9及Airbus A350貨機交付時間均較原定略有延後，但整體對集團長遠運力規劃影響有限。