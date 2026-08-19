延長交易時段｜港交所陳翊庭︰衍生品市場先行　現貨市場需審慎

港交所（0388）今年上半年盈利105.68 億元，按年上升 24%。集團行政總裁陳翊庭在業績會上表示，現時已有很多公司來港交所入表申請上市，包括不同行業，未來會不斷優化上市制度框架，讓各行各業也認為香港是上市首選地。

她提及，除了內地公司，現時不少海外公司希望到香港上市，現時集團的上市排隊名單中，已有大約10間海外企業正在申請上市，會持續優化上市框架。

陳翊庭表示，未來工作重點是為香港構建一個多元資產（multi-asset）生態系統。

未來任期打造多元資產生態圈

剛獲續任三年的陳翊庭表示，未來工作重點是為香港構建一個多元資產（multi-asset）生態系統，不再局限於傳統的股票及衍生產品，而是要將產品貨架拓展至固定收益、貨幣、大宗商品、指數及數據等領域。她強調，港交所目前已取得一定進展，下一步將進入「增長期下一階段」。

陳翊庭指出，過去的工作重點是為市場重新注入活力，提升二級市場流動性，同時確保一級市場維持強勁。從平均每日成交額（ADT）、新股市場表現及市場基建改善等方面來看，團隊已取得不錯的進展。

延長交易時段衍生品先行 現貨市場需審慎

被問及港交所是否會延長交易時段，陳翊庭回應稱，港交所會從「持續提升投資者參與市場的便利性」的角度審視相關議題。

她透露，衍生產品市場將是首要試點，目前港交所衍生產品交易已開放至凌晨3時，具備進一步延長的條件。她認為，即使僅延長數小時，也有助吸納更多其他地區的投資者。

至於現貨市場，陳翊庭強調需要更審慎處理，因為港股市場參與者涵蓋零售投資者、機構投資者、本地及國際投資者，各有不同交易習慣。她表示，任何方案出台前都會充分諮詢市場，確保決策建基於充分資訊。