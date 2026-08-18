財經視野｜環球主權債借貸成本飆升　各國政府正為此付出代價

投資者對於從通貨膨脹到負債累累的AI榮景等議題憂心忡忡，較長期債券處於震央；各國政府正為此付出代價，皆因全球主權債的借貸成本都在飆升。



本周，30年期美國公債殖利率升至2007年以來的最高水平，法國的借貸成本刷新2008年以來的紀錄，德國則升至2011年水平。英國國債殖利率接近6%，類似期限的日本債券也接近歷史最高。

30年期美國公債殖利率升至2007年以來的最高水平。（路透社）

推升殖利率結構性因素 如出轍

彭博分析稱，每個市場固然有國內因素使然，但推升殖利率的結構性因素在本質上是如出一轍。

疑慮之一是，日益分裂的世界秩序將使各國經濟更易受供給衝擊和持續通膨壓力的影響。此外，債券持有人也擔心各國政府無法控制支出，不利財政健康。同時，市場結構和人口結構的變化導致曾經穩定的買家需求不如以往。

報道續稱，這對各國財長來說無疑是一場風暴，許多國家開始調整發債策略，轉向期限更短、殖利率更低的債券。然而，他們的迴旋空間相當有限，因為他們必須適應一個新現實：那種能將融資成本長期鎖定在低點數十年的時代已經一去不復返了。

AXA的Iggo表示，11月的選舉可能會帶來更多政策風險。（Reuters）

美選舉可能會帶來更多政策風險

「很難說殖利率達到什麼水平才能改善長期固定收益產品的總回報前景，」BNP Paribas Asset Management旗下的AXA IM Core投資長Chris Iggo表示。「唯一可能改變的因素是經濟數據突然走弱或某種外部衝擊。後者的可能性似乎比前者更大。」

美國30年期國債殖利率自6月底以來已攀升近40個基點，周二觸及5.32%，為2007年年中以來的最高水準。隨著高昂的政府融資成本會轉嫁到企業和消費者貸款上，在即將到來的中期選舉前，美國總統特朗普和財政部長貝森特會大傷腦筋。

AXA的Iggo表示，11月的選舉可能會帶來更多政策風險，在通常的預算季到來之前，市場注意力肯定會集中在財政問題上。理想情況下，即使抵押貸款利率仍低於2023年的水平，人們也不希望該利率在重要的選舉期上升。

美國國債市場只是故事的一部分。投資級政府債券一個基準投資組合的平均殖利率已升至近 4.5%，創下彭博自2015年開始統計數據以來最高。