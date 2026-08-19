G7長債全崩　西方債務危機又等着印鈔購債？｜點經

全球美西方的債市收益率都在狂飆。30年美債收益率已經衝破了5.3%創了2007年以來的新高。G7國家英國 30Y：5.32%，德國30Y：3.58%，法國30Y：4.43%，意大利30Y：4.51%，加拿大30Y：4.02%，日本30Y：4.13%，基本都創了20年的新高，或者說正在創新高的路上。



西方發達國家的長債收益率持續飆升，為什麼會飆升呢？最通俗的來說，就是賣的人多，買的人少，買盤不足，賣家為了能賣出去，不斷的提高收益率吸引投資者。自從矽谷銀行暴雷之後，美西方的銀行體系基本都能從聯儲局那邊拿到無限制的借貸刺激政策，一旦手頭上的流動性出了問題，就直接拿手上的國債到聯儲局去抵押，基本都能拿到足額資金。所以從這個角度看，並非是短期的流動性問題影響到這些長債的收益率。

對應的就是長債價格在一路崩跌。30年期美債的期貨價格，已經從最高的180，跌到現在只剩下108，跌沒了40%；意思是，如果有銀行機構在2020年高位買入30年期美債，現在已經面臨40%的浮虧。之前破產的矽谷銀行，就是在2020年買入太多的美國長債，出現太多浮虧後，又遇上了擠兌潮，不得不拋售美債，把浮虧變成實虧，於是就破產了。

西方發達國家近期的長債收益率持續飆升。

回頭看，2000年互聯網泡沫破裂後，聯儲局就開始大幅降息，之後由於美國利率一降再降，到了2008年就一度降到0利率，所以美國長債收益率也是一路單邊下行。在2020年的疫情危機大放水中，30年期美債收益率一度跌到1.4%的極低值。而在此之前，2012年-2019年，30年期美債收益率整體是在2%-3%的正常範圍內震盪。然後在2022年聯儲局激進加息後，30年期美債收益率就開始大幅上升，從最低的1.4%收益率，漲到現在5.32%收益率。這意味着什麼？

舉個例子，現在美國30年期房貸利率已經漲到了6.7%。10年期國債收益率，是市場實際利率的錨定。30年期國債收益率上升，那麼美國30年期的房貸利率也會隨之上升。長債收益率，會影響市場的實際貸款利率。所以，這相當於是市場在幫聯儲局加息。並且是在經濟資料降低聯儲局加息預期的情況下，長債收益率仍然不管不顧的在繼續上升。

說穿了，這是市場對於美國長債不信任的結果。市場在用腳投票拋售美國長債，從而壓低了長債價格，從而推升了長債收益率。有着全球資產價格之錨外號的10年期美債收益率，最近也漲到了4.736%，雖然還沒有突破5%的閾值，創出近年來新高，但也處於一個比較危險的態勢。一旦10年期美債收益率漲破5%，可能就是本輪世界金融危機爆發的信號，是一個觀察視窗。

市場對於美國長債不信任的結果，用腳投票拋售美國長債，從而壓低了長債價格，從而推升了長債收益率。(資料圖片)

美債價格一跌，整個西方國家的長債價格都在跌，長債收益率都在漲。因為西方國家的金融市場是高度一體化，是一榮俱榮一損俱損。前國際金融協會首席經濟學家、現任布魯金斯學會高級研究員Robin J Brooks的最新報告，標題是「G10」長債全崩了，這裏的G10就是西方國家，或者說西方金融體系的關聯方，包括美債、日債、英債、德債。其中提到：「債券市場已經不再對傳統的『利好消息』買帳，這是一個非常令人擔憂的信號。」

Brooks認為，日本的長期收益率此前受到了極其嚴重的強行干預，其隱藏在背後的「影子收益率」其實要高得多。人為壓低的收益率正是日元持續面臨貶值壓力的原因，這也解釋了為何外匯干預根本無法穩定該貨幣。意思是，當前2.9%的10年期日債收益率，仍然是被人為壓低的結果，實際收益率還要高很多。

日本長債收益率持續走低，也是日元匯率持續貶值的原因之一。因為大量外資拋售日本長債後，選擇外流，從而增加日元貶值壓力。日元匯率在7月30日被干預後，一度從163.9，升值到155.26；但現在又貶值回159.64了。

Brooks的判斷是，日本真實的「影子收益率」遠高於市場表面所看到的水準，其本質上已處於隱性債務危機之中。

Brooks認為：「 G10中的其他國家尚未展現出如日本這般驚悚的走勢，這說明其他央行對債券市場的扭曲程度尚不及日本那般肆無忌憚。但這絕非可以掉以輕心的信號——恰恰相反，決定債務可持續性的終極要素依然是政府債券的實際收益率水準（尤其是10年期及以上的關鍵區域），而這一成本目前正在全球範圍內普遍抬升，日本只是這場危機中走得最遠的一個典型。」

2026年3月5日，美國聯邦儲備局（Federal Reserve，簡稱聯儲局）的資料圖片（Reuters）

事實上就是，當前西方國家的長債收益率，確實處於持續上漲，普遍都創出最近20多年來新高的狀態。圍繞着G7為核心的世界金融秩序已經因為前帝國主義們的實力下滑面臨崩潰，現在處於一個即將被推到重建的週期之前，這怎麼不叫危機呢？這是非常需要警惕的信號。一旦西方國家債務危機爆發，對全球金融市場會帶來巨大的衝擊。

當然，Brooks也認為：「世界上並沒有一種直觀的方法能夠預判一個國家何時會爆發債務危機。尤其是在當下，全球央行普遍養成了人為壓低政府債券收益率的壞習慣，導致市場再也無法針對真實的財務狀況給出清晰的警示信號。」

當前西方國家的債務風險是很大的。雖然信用貨幣時代，比較難發生債務違約，因為有央行印鈔購債來兜底的終極選項。但一旦央行印鈔購債，在當前全球金融形勢下，就有可能發生惡性通脹和匯率大幅貶值。

無限印鈔購債，並非沒有副作用的靈丹妙藥。聯儲局2020年無限印鈔過一次，就直接引發2022年的大通脹，副作用影響延續至今，導致當前聯儲局遲遲無法降息。當然，只要聯儲局不印鈔購債，那麼債務危機就有可能以長債收益率大幅飆升的形式發生。這也是當前正在發生的事情。