巴拿馬港口被接管半年　長和啟動國際仲裁索償逾15億美元

長和(0001)就巴拿馬碼頭被接管向該國索償逾15億美元，折合約117億港元!



長和公布，由於多番嘗試尋求解決方案未果，公司已於8月20日就巴拿馬共和國違反投資保護條約正式啟動國際仲裁程序，並就其在巴拿馬之投資遭受破壞，向巴拿馬索償超過15億美元。

長和指，相關條約違反源自巴拿馬於2025年及2026年期間採取之一系列措施，最終導致巴拿馬破壞巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港之特許經營合約，並強行接管港口碼頭。

此外，集團附屬公司巴拿馬港口公司（PPC）將繼續根據特許經營合約及國際商會（ICC）之仲裁規則，在PPC分別展開之仲裁下維護其本身不同的權利。長和董事會強烈反對巴拿馬採取違反條約之措施，並強調將繼續尋求解決方案，同時致力維護公司根據條約及國際法享有之一切權利及補償。

2026年3月24日，巴拿馬，圖為一艘懸掛巴拿馬國旗的液化天然氣（LNG）運輸船駛經巴拿馬運河。（Reuters）

長和︰集團蒙受巨大損失

翻查資料，今年1月巴拿馬最高法院裁定長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）自1997年起持有的巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港特許經營合約「違憲」。到今年2月，巴拿馬政府發布行政法令，以「緊急社會利益」為由沒收並接管兩個港口碼頭，並交由其他航運巨頭暫代營運。

長和最新聲明指，強行接管原屬巴拿馬港口公司控制的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港兩個貨櫃碼頭，沒收物業、設備、技術、員工、專有及受法律保護文件和資料，令長江和記蒙受巨大損失。