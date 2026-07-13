外交部：中方檢查巴拿馬船舶符合國際公約
撰文：王海
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針對美國、巴拿馬代表近日在國際海事組織理事會第137屆會議上譴責中國對巴拿馬旗船舶採取懲罰措施，外交部發言人林劍7月13日（周一）表示，港口國監督檢查是各國對到港外國籍船舶進行安全管理的主要手段，中方依法依規對停靠船舶開展港口國監督檢查，完全符合國際公約。
林劍在外交部例行記者會上被問到，美國與巴拿馬代表在國際海事組織理事會第137屆會議上呼籲國際海事組織完善保護機制，避免將海運貿易政治化。
對此，林劍指出：「中方主管部門統計數據顯示，今年以來，巴拿馬旗船舶在我國水域發生多宗等級以上安全事故，是發生安全事故佔比最高的船旗國。」
林劍說，今年1至7月，巴拿馬旗船舶累計到港艘次占外國籍船舶到港艘次的近20%，而船舶事故和死亡失蹤人數佔比分別達到約50%。
林劍強調：「港口國監督檢查作為保障船舶航行安全和水域環境清潔的重要措施，是各國對到港外國籍船舶進行安全管理的主要手段。中方高度重視水上交通和人身安全，依法依規對停靠中方港口的船舶開展港口國監督檢查，完全符合國際公約。」
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