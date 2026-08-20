阿里ADR早段瀉半成　首財季經調整盈利跌38%　自由現金流負446億

阿里巴巴﹙9988﹚公布截至2026年6月30日止首財季業績，股東應佔盈利105.4億元(人民幣‧下同)，按年跌76%；而按非公認會計準則淨利潤﹙Non-GAAP﹚則為207.15億元，按年跌38%，遜於市場預期的255億元。Non-GAAP每股利潤為1.07元。



業績公布後，阿里 ADR 美股開市早段瀉5%，報122.34美元。



資本開支大升75%

期內，收入2,689.5億元，按年升9%。其中，AI雲與算力服務收入為484.37億元（71.39億美元），總收入及外部客戶收入同比增長均加速至45%。

經營利潤為151.61億元，按年下降57%，主要是由於經調整EBITA的減少、本年度計提的商譽減值以及準備金所致。

自由現金流方面，錄淨流出446.7億元，較去年同期負188.2億元擴大。阿里指出，自由現金流出增加，主要因為雲基建相關開支上升。

截至2026年6月30日止季度，資本性支出為676.78億元，較2025年同期的386.76億元增長75%，以持續投入AI基礎設施。

阿里季度資本性支出為676.78億元，較2025年同期的386.76億元增長75%。（GettyImages）

進行戰略整合 強化全棧AI能力

另外，阿里巴巴表示，截至2026年6月30日止季度，集團對部分業務進行戰略整合，以實現各電商平台間的協同效應，並強化全棧AI能力。

其中阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團與盒馬整合，組建阿里巴巴電商集團；雲智能集團與平頭哥整合，組建「AI雲與算力服務」。另外，此前歸入「所有其他」分部的AI模型實驗室、千問2C事業部及千問辦公整合組建「AI實驗室與應用」。

基於此次戰略調整，自本季度起，阿里巴巴的分部報告將呈現為︰(1）阿里巴巴電商集團，（2）AI雲與算力服務，（3）AI實驗室與應用，以及（4）所有其他。

阿里指出，全棧AI能力帶來商業化回報的持續提升。

管理層強調雲業務增長

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示：「本季度我們取得了強勁的業績，全棧AI能力帶來商業化回報的持續提升。其中，阿里雲的外部商業化收入加速增長至45%，AI相關產品收入已連續第十二個季度實現三位數同比增長。近期連續發佈的前沿語言、編程、視頻、語音、圖像、音樂模型性能均位列第一梯隊。我們推出了提升企業生產效率和能力的AI生產力平台千問辦公。得益於我們的全棧AI 戰略，阿里巴巴處於非常有利的地位，可以把握人工智能和AI算力市場的巨大增長機遇。」

另外，阿里巴巴集團首席財務官徐宏表示：「本季度，集團收入實現強勁增長，核心業務的利潤率持續提升。其中，雲分部的收入持續加速，高質量的收益和經營槓桿使得EBITA利潤率提升至12%；即時零售在維持市場份額的同時，持續優化效益，電商整體利潤穩健。隨著核心業務的協同效應進一步釋放，及更多AI商業化逐步落地，我們將在戰略及財務資源上擁有更大靈活性，繼續有紀律性地為全棧AI能力作持續投入。」