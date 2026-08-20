受惠政府寬減差餉　本港7月通脹回落至1.7%｜香港經濟

政府統計處公布，7月份整體消費物價按年上升1.7%，較6月份的2%為低。升幅較低主要是由於政府在今年7月份提供了差餉寬減，去年7月份則沒有相關寬減；而去年及今年6月份均有相關寬減。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.9%，與6月份升幅相同。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水上升10.8%、交通升5%、雜項服務升4.9%、雜項物品升2.3%、外出用膳及外賣升0.9%、衣履升0.6%、煙酒升0.1%，以及住屋升0.1%。

另一方面，錄得按年跌幅的類別為耐用物品跌0.2%，以及基本食品跌0.2%。

政府統計處公布，7月份整體消費物價按年上升1.7%。

整體通脹料繼續保持溫和

政府發言人表示，7月基本綜合消費物價指數按年上升1.9%，與上月相同。燃料相關項目的通脹繼續高企，當中一些項目升幅加快。然而，由於其他主要組成項目的價格壓力普遍不大，令整體通脹維持溫和。

展望將來，較高的國際油價繼續傳導至與燃料相關項目，將對消費物價通脹帶來上升壓力。儘管中東局勢持續緊張仍是主要的不確定因素，但由於其他方面的價格壓力大致維持受控，整體通脹應可繼續保持溫和。