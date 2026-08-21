恒地績後升7%　基礎盈利飆六成｜港股異動

恒地（0012）公布截至2026年6月底止中期利潤按年升四成，績後股價大幅炒高逾7%，報30.32元。



受惠香港物業銷售盈利貢獻大幅增加，以及政府收回新界部分土地帶來的收益，集團上半年股東應佔盈利40.9億元，按年升40.6%，每股盈利0.84元；維持派發中期息每股0.5元。撇除投資物業及發展中投資物業公允價值虧損9.81億元後，基礎盈利按年大增66.4%至50.71億元。

The Henderson (資料圖片）

港物業發展盈利飆升

本港物業發展應佔營業額達117.78億元，按年急升212%；連同收地約15.68億元稅前收益，應佔稅前盈利按年大增近10倍至約33億元。期內推出「首匯」、「首岸」、「壹沐」及「維港‧灣畔」，其中「首匯」截至6月底已售逾九成單位。上半年本港自佔合約銷售額達181.18億元，按年大升188%。

香港租務表現穩定，應佔租金總收入按年升3%至35.17億元，平均出租率達94%；內地租務及銷售則受壓力，內地租金收入按年跌6%至8.66億元，發展業務錄得稅前虧損人民幣3.77億元。

恒地淨借貸按年降至584.32億元，借貸比率降至17.9%，淨利息支出22.84億元，利息償付比率大幅提升至3.22倍。

恒地大股東李家傑及李家誠（資料圖片）

下半年推8項目

下半年恒地部署計劃在港推出8個項目，連同餘貨合共提供約3,400伙住宅單位。截至6月底，未入賬自佔本港及內地銷售額約183.03億元，當中約69.19億元預計於下半年落成交付入賬。集團亦已完成收購紅磡黃埔街及必嘉街全部業權，加上新界3,840萬平方呎農地儲備，為未來發展提供足夠土地資源。