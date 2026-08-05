恒地古洞北新盤命名「北都滙」　涉682伙　最快本月底推出應市

恒地（0012）旗下古洞北住宅項目今日（5日）命名為北都滙（north innovale） ，涉及682伙，目前已獲批預售留花同意書，最快本月底至下月初推出市場，項目最快年底入伙。



距離古洞站僅2分鐘 形容猶如鐵路上蓋

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，項目已獲批預售樓花同意書，銷售中心亦全速準備當中，樓盤樓書及示範單位需待銷售中心開放後才推出，項目最快本月底至下月初推出應市。他又指，項目距離古洞站僅約2分鐘，他認為樓盤位置猶如鐵路上蓋，估計可以吸引中港兩地往返的香港人，以及有小朋友在北區上學的家庭客。

被問及同區有其他發展商正在推盤，為何恒地在此時選擇同時開盤，林達民則表示大家屬友好發展商，坦言各有各做，料不會受影響 。

同區兩盤推出 林達民指各有各做、料不受影響

至於後市方面，他認為今年1月至6月一手銷售表現穩定，不過受不同因素影響，7月一手銷情略有放緩，但隨着世界盃結束等因素，料市場焦點將重返樓市。

據資料指，北都滙（north innovale）所在地皮屬新界東北發展區首個補地價項目，涉及補地價金額12.35億元，每平方呎地價3,643元。

另外，同系於2022推出的粉嶺One Innovale目前套現75.6億元，平均成交呎價約1.5萬元，最高呎價為2.36萬元。

古洞一帶即將有數個全新樓盤推出。左起會德豐地產PARK SILICON系列、恒地鄉梓路25號項目、新地古洞鄉梓路29號項目（紫色建築物）。（黃祐樺攝）

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