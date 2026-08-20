恒地中期基礎盈利飆六成　派息5毫　下半年推售8項目

恒地（0012）公布截至2026年6月底止中期業績，受惠香港物業銷售盈利貢獻增加，以及政府收回新界部分土地帶來的收益，股東應佔基礎盈利按年大增66%至50.71億元；每股基礎盈利1.05元，去年同期為0.63元。



計及投資物業及發展中投資物業的公允價值變動後，期內股東應佔盈利為40.9億元，按年增加41%，對應1每股盈利0.84元，去年同期為0.60元。集團董事局宣布派中期股息每股50仙，與去年同期持平。



期內，集團收入按年增加80%至172.03億元，經營盈利則增加79%至50.18億元。其中物業發展收入117.96億元，按年急升194%，經營盈利貢獻25.12億元，較去年同期3.44億元增加630%；物業租賃收入則大致持平於33.57億元，經營盈利24.30億元。

恒地（0012）大股東李家傑及李家誠（資料圖片）

香港物業銷售成為盈利主要動力

香港物業發展業務表現顯著改善。期內本港物業發展應佔營業額約117.78億元，按年大增212%；連同政府收回新界部分土地帶來約15.68億元稅前收益，集團本港物業發展應佔稅前公布盈利約33億元，去年同期僅約3.1億元。

銷售方面，集團把握市區樓市回暖時機推出多個項目，包括紅磡「首匯」、「首岸」、馬頭角「壹沐」及啟德「維港‧灣畔」。其中「首匯」截至6月底已售出逾九成住宅單位，首三輪推出合共468個住宅單位更於開售當日全數售罄。

截至6月底止，集團今年上半年香港自佔合約銷售總額約181.18億元，按年大升188%；未入賬自佔合約銷售約170.61億元，當中約63.65億元預計於今年下半年隨項目落成及交付而入賬。

恒地首岸（資料圖片）

下半年料成另一銷售期

展望下半年，恒地計劃在香港推出8個發展項目，連同現有餘貨，預計可供出售的自佔住宅單位約3,400伙，涉及約170萬平方呎住宅樓面，另有約18萬平方呎辦公及工業樓面。

集團指出，截至6月底，香港及內地未入賬自佔物業銷售金額合共約183.03億元，其中約69.19億元預計可於今年下半年隨物業落成及交付而入賬。

集團同時表示，近期已完成收購紅磡黃埔街及必嘉街一帶項目的全部業權，連同其他已購入全部業權或已達強拍申請門檻的市區舊樓重建項目，預計可提供約150萬平方呎自佔可發展樓面。此外，集團於新界的土地儲備約3,840萬平方呎，為未來數年物業發展提供土地資源。

租務業務穩定 香港租金收入升3%

租務方面，香港業務保持穩定。截至6月底，集團本港應佔租金總收入按年增加3%至35.17億元，應佔稅前租金淨收入增加4%至25.93億元；主要收租物業平均出租率為94%。

內地租務市場則仍然面對壓力。集團指出，企業降本增效及市場新增供應較多，令內地租金持續下調。期內內地應佔租金總收入按年下降6%至8.66億元，應佔稅前租金淨收入則跌10%至5.94億元。

內地物業銷售亦較弱，期內應佔物業發展營業額約人民幣8.98億元，按年跌59%；應佔稅前虧損人民幣3.77億元。自佔合約銷售額約人民幣2.97億元，按年下降74%。

The Henderson。（馬耀文攝）

財務狀況改善 淨借貸降至584億元

財務方面，恒地截至6月底淨借貸為584.32億元，較去年底602.19億元減少約17.87億元；借貸比率亦由18.7%降至17.9%。此外，集團另有769.55億元股東貸款，管理層指股東貸款一直是集團穩定的資金來源。

集團期內基礎經營盈利為73.64億元，按年大增；淨利息支出為22.84億元，利息償付比率由去年同期1.56倍升至3.22倍。集團表示，現時擁有充裕銀行信貸額度及經常性營運收入，可應付日常營運及未來業務擴展的資金需求。

管理層料香港經濟保持平穩

展望未來，集團認為儘管中東戰事持續及石油、航運受到影響，香港經濟基本面仍保持平穩。特區政府對接國家「十五五」規劃，並制定2026至2030年首個五年規劃，集團認為有利香港經濟長遠發展。

在土地及項目部署方面，恒地將繼續推進市區重建及新界土地發展，並依靠「銷售」、「租務」及上市附屬及聯營公司三大業務支柱，配合穩健財務狀況，推動未來業務發展。