太興半年多賺83%！　坐擁近5億淨現金　業績自揭成餐飲業奇葩因由

餐飲「難撈」，但也有逆市奇葩！經營「太興」、「靠得住」、「錦麗」等品牌的太興集團(6811)公布，今年上半年股東應佔溢利7,487.5萬元，按年升83.4%：每股盈利7.71仙，每股派息6.2仙，增加77.1%。太興業績報告拆解逆市下，集團收入上升、毛利率維持高水緣由。



毛利率達73.5%

收入方面，集團整體收益亦上升8.2%至約18.5億元。太興指，2026年上半年盛事經濟帶動訪港旅客人次上升，餐飲等行業均受惠；惟港人北上消費已成常態，市場競爭激烈，行業經營依然艱難。面對挑戰，集團迎難而上，專注優化餐廳出品及提升服務質量，配合精準營銷策略，帶動核心品牌的客流量及人均消費增長。

期內，太興毛利13.6億元，升8.3%；毛利率上升0.1百分點至73.5%。太興解釋，中東局勢令原材料價格波動，但集團透過優化採購策略，並發揮自家兩地廠房的協同效應，有助緩減相應成本影響，毛利率。

值得一提，截至6月底，集團沒有銀行借貸，其現金及現金等價物為約4.8億港元。

餐飲業界聯合主辦「飲食界慶祝國慶76周年優惠活動」，多個連鎖餐飲集團支持，其中太興集團旗下16個品牌日前全日全單7折，下午太興旺角分店人頭湧湧。（黃寶瑩攝）

內地港澳擁218間分店

太興集團於香港紮根超過37載，除旗艦品牌「太興」外，本集團亦已先後收購及獲授權多個品牌，包括「靠得住」、「錦麗」、「敏華冰廳」、「星記海鮮飯店」，自創及推出「茶木」、「亞參雞飯」、「餃子鎮」、「瓊芳冰廳」、「Tommy Yummy」、「鳥世一」、「滿山•台北」、「安金稻朝鮮拌飯」、「一橋拉麵」、「TOKENYO韓式烤肉料理」及「興哥清湯腩」。

於今年6月底，集團餐廳網絡擁有218間分店，其中191間位於香港及澳門、27間位於中國內地，內地分店裡有16間位於大灣區。

太興午後升逾2%，報1.405元。