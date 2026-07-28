LOFT 8月旺角開！10大必掃　Wpc.雨傘+調味粉　1款風扇仔有100檔

LOFT｜必買好物｜日本雜貨品牌LOFT在日本有多間分店，主要售賣美妝、文具、生活雜貨、熱門IP周邊等，一向都是不少港人去日本旅遊時必行的商店之一。有網民近日發現在旺角東一個商場有LOFT的圍板，並寫上將於8月開幕，屆時大家不用飛日本都可以買到新出的人氣商品！《香港01》「好食玩飛」小編精選了10大LOFT必買好物，當中包括降溫縮骨遮、抗靜電摺疊梳、手帳文具貼紙等，想知還有甚麼好物？即看下文！



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LOFT再度登港開店 選址旺角東

在日本擁有逾170間分店的LOFT其實也曾在香港金鐘開設分店，但於2011宣告結業。近日有網民在社交網站中發文指，發現旺角東商場MOKO有LOFT的圍板，並寫上將於8月開幕。在日本分店中，大家主要去購買最新的人氣美妝產品、生活用品、手帳文具等商品，雖然暫時未知香港會有哪些商品售賣，但相信也會有不少熱門產品可以買到。

LOFT將於旺角東商場MOKO開設分店。（董素琛攝）

LOFT必買好物【1】ReFa抗靜電摺疊梳

ReFa的抗靜電心型摺疊梳自推出以來，吸引不少人特意到日本搶購，日本女生更是人手一把，一度賣到斷貨，日本售價為2980日圓。

LOFT必買好物【2】Shupatto收納袋

不少人外出購物時都會帶備環保袋，其中Shupatto的收納袋主打一拉兩邊即可摺疊收好，非常方便。價錢由1280日圓至4180日圓不等，並有多個款式及細、中、大尺寸可以選擇。

LOFT必買好物【3】Wpc.降溫縮骨遮

最近網上大熱的Wpc.降溫縮骨遮大家也可以在LOFT找到，不但可以遮光及抗UV，而且十分輕便，女生放在手袋也沒問題。價錢由2970日圓至8250日圓不等。

LOFT必買好物【4】Life on Products手持風扇

另一項消暑好物就是Life on Products的手持風扇，風扇搭載渦輪出風口，可輸出強勁的氣流，同時支援100檔風量調節。另外，它亦內置LCD液晶顯示屏，可顯示當前風速與剩餘電量。日本售價為2420日圓。

LOFT必買好物【5】ほりにし萬用調味粉

不少港人到日本都喜愛買當地的調味品回港煮食，其中一項大熱產品「ほりにし」萬用調味粉有多款口味，包括原味、辣味、白松露鹽味、煙燻味，只要在烹調時加入，即可變成美食。日本售價約為864日圓。

LOFT必買好物【6】文具控天堂 多款精美手帳貼紙

很多文具控、手帳控到LOFT也會被文具區震懾到，因為LOFT有大量多款精美的貼紙，而且價錢都較香港便宜。最近日本也掀起貼紙熱潮，其中立體造型的貼紙之前更一度被炒至高價，大家到時也可以看看香港有哪款貼紙可以買到！

LOFT必買好物【7】人氣IP周邊

LOFT除了日常用品外，不少人也會特意前往購買最新的IP周邊，包括CHIIKAWA、Sanrio、Monchhichi等，主要有公仔、鎖匙扣、文具等相關商品。

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LOFT必買好物【8】菲林相機＋即影即有

近年不少人去旅行時也喜歡買一次性的菲林相機拍照，而即影即有也是很多遊客特意去日本購買的物品之一。LOFT集齊多款菲林相機、迷你數碼相機等，大家也可以去尋寶！

LOFT必買好物【9】不同款掛耳咖啡包

有到過LOFT的都知道，他們有一個咖啡區，除了售賣不同的咖啡機、磨豆器外，他們的掛耳咖啡包也是不少人會買來做手信。這邊的咖啡包可以單買不同口味及包裝款式，可以試到心儀的口味才購買大包裝。

LOFT必買好物【10】MARNA保鮮盒

家品廚具區也是很多人必逛區域之一！其中MARNA的究極冷凍米飯蔬菜保鮮盒也是其中一件人氣商品，因為它可以把冷凍後的飯，在加熱後口感和剛煲好的飯一樣。

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