華僑城創意文化園LOFT53街區嚐3家美食：廣式Bistro/泰菜/N種豆腐

在深圳最悠閒的街區，華僑城創意文化園「LOFT53」新開了3家時髦漂亮飯。



1. Mambo 曼播：時髦版茶餐廳×老廣雞尾酒

自從華僑城創意文化園的LOFT53街區開了之後，周末的常駐地又多了一個。坐落於街區內的「Mambo曼播」是一家像茶餐廳一樣的「廣式Bistro」，有餐有酒。

每日下午5點，在人們最鬆弛的時刻，營業燈光亮起，似是邀請着來往的人群入座小酌，在這處適合微醺的社交地，好好地chill一下。

這是一家認真做菜的「老廣Bistro」

Mambo的餐食和酒水皆融合了老廣的DNA，在茶餐廳的經典菜式上發揮新創意，可以體驗一把在清吧裏吃碗仔翅、乾撈雲吞的感覺。他們還往雞尾酒裡加入廣東人童年回憶的味道，鹹檸檬、涼瓜，甚至將糖水做成酒……全新的味覺體驗，也刷新了我們對Mambo的印象。

（1）吞拿魚雲吞 taco

普通的taco吃多了，雲吞taco還是頭一回吃。現炸的雲吞皮，一面抹滿咖喱土豆泥，一面是吞拿魚，最後在頂部撒滿法葱，Mambo style的taco便做成了。用雲吞皮代替了玉米餅，換來了更輕盈薄脆的口感。

（2）菌菇紅油乾撈雲吞

現包的墨魚雞肉雲吞，每一顆雲吞裏都藏着整粒瑤柱。只需經過簡單燙煮，剩下的就交給這道菜的靈魂所在——油雞縱和紅油，毫不吝嗇地鋪滿盤底，帶來濃郁鮮辣的香氣。吃之前撈開拌勻，讓紅油掛滿雲吞皮，入口滋味更足。

（3）燒鴨絲碗仔翅

一碗濃稠豐盛的碗仔翅，喚醒了在街頭餐車旁隨地大小吃的懷舊回憶。除了冬菇、木耳、瑤柱絲、素魚翅等基本食材，Mambo往裏加入了一把燒鴨肉絲，燒鴨帶來的油脂香氣豐富了層次。碗底還鋪了一層厚厚的芋泥，喝完酒來一碗暖暖胃正好。

除了冬菇、木耳、瑤柱絲、素魚翅等基本食材，Mambo往裏加入了一把燒鴨肉絲，燒鴨帶來的油脂香氣豐富了層次（ShenzhenLook提供）

（4）鹹檸Fizz

以金酒為基底的一款酒，製作時加入了大顆大顆的鹹檸檬，鹹酸的果香一下就吊起胃口，橙酒、柚子、黃檸檬帶來不同層次的味覺，蘇打的加入讓整杯酒多了幾分清爽。長大了，從小一直喝的「鹹檸」也跟着我們一起長大了。

（5）楊枝冬瓜Punch

當糖水變成雞尾酒，會是什麼風味？Mambo的楊枝冬瓜Punch給了答案。以「楊枝甘露」為靈感，椰奶澄清後的酒液呈漂亮的淺棕色，入口後，朗姆、芒果、糯香紅茶層層遞進，古早冬瓜茶帶來餘韻悠長的尾調。

（6）凍檸茶Sour

Mambo將茶餐廳裏最經典的凍檸茶也搬上了酒桌，酒精版的檸檬茶以蘇格蘭威士忌和錫蘭紅茶為基礎，shake之後拉出綿密的泡沫，再擦出黃檸檬皮的碎屑。酒杯送到嘴邊，檸檬的清新率先鑽入鼻腔。

（7）涼瓜油柑Daiquiri

齋吃苦瓜有點難度，但喝一杯用苦瓜做的酒還是可以試試的。苦瓜和油柑都是會回甘的瓜果，微苦和微澀兩種味覺碰撞在一杯酒裏，帶出陣陣回甘。酒杯上疊着一個小勺，放着用百香果和青檸調味的新鮮苦瓜切丁，想要風味更足的朋友，可以先喝酒再吃一口，恰到好處的清新。

Mambo 曼播

人均：90元（人民幣，下同）

地址：深圳市南山區華僑城創意園LOFT53街區E5棟1層

營業時間：17:00-次日02:00



2. NA MEAL：半開放式「亞洲街頭小館」

NA MEAL，一家主打街頭熱炒和亞洲小吃的街頭小館。開在深圳地標牆正對面，佔據了SMOO MARKET半邊屋頂。

餐廳呈半開放式的狀態，引入了自然天光和流動的風，讓置身其中的客人們擁有了更鬆弛自在的氛圍。簡單的裝潢、復古的地磚和桌椅、戶外影影綽綽的綠植，頗有幾分南洋夏日的意味。

（1）檳倁可可牛肋條

現點現烤的檳倁可可牛肋條，牛肋條在烤架上烤出滋滋香氣，刷上秘製醬汁，風味更甚，搭配着空心菜一同上桌。入口時，肉感飽滿之餘，也有蔬菜解膩，這個組合十分搭調。

（2）火山排骨

泰國夜市裏的經典菜——火山排骨。排骨燉煮至輕鬆脱骨，卻不至於過分軟爛，堆成火山模樣。青椒圈、香菜、葱與湯底一同熬煮至冒出鮮辣的香氣，整鍋淋在排骨上，讓湯汁滲入排骨肉中。

（3）打拋魷魚乾豬肉飯

個人最偏愛的一道主食「打拋魷魚乾豬肉飯」，還未送上桌，鑊氣先飄了過來，是濃郁的九層塔香氣。將魷魚乾、豬肉碎和米飯拌勻之後，米粒裹滿醬汁，油潤髮亮，每一口都鮮辣又開胃。一不小心吃太多，忘記了這是一道主食。

（4）桃桃芭樂可麗餅

除了熱炒，NA MEAL的下午茶也值得試試。可麗餅鋪於盤底，頂部堆放着一瓣瓣桃子、紅心芭樂，入口綿軟，攜帶着滿滿的夏日香氣。中間還放了一球芭樂口味的gelato，酸甜輕盈。建議將可麗餅、水果、gelato疊在一起吃，一口吃下不同的口感風味。

（5）更多菜品，來自亞洲各地

店裏比較多人點的還有芭樂芒果三文魚、akha玉米烙、椰香雞肉串、功夫芝士燉牛鍋這幾道，亞洲各地風味在這裏都可以嚐到。

NA MEAL

人均：107元

地址：深圳市南山區華僑城創意園LOFT53街區F3棟1層B1商鋪

營業時間：10:00-22:00



3. 荳富 DOU FOOD：是豆腐餐廳，也是手作豆腐專門店

荳富DOU FOOD，是不少人在華僑城的「食堂」。「豆腐」是餐廳的主角，店裏用到的豆腐來自河源車田，每天凌晨送到深圳，讓大家能吃上最新鮮的一口。

+ 3

荳富店面不大，小小一家倒也温馨。吧枱後便是開放式的廚房，可以讓大家看到菜品製作的全過程。人間煙火，家常味道，不過如此。

關於豆腐的一萬種吃法

車田豆腐，在這裏經歷了煎、炒、煮、炸，給大家提供了N種豆腐吃法。平時來店裏吃「豆腐+米飯」的人比較多，今天LOOK給大家提供一下更多的點單靈感。

（1）黑糖冬瓜茶豆花

錯開正餐的飯點，在午後到店吃一碗嫩滑的豆花吧。豆花打底，鋪上黑糖冬瓜茶打出的細密沙冰和冬瓜椰果凍。沙冰不一會兒就化開，將黑糖冬瓜茶的甜味透入豆花中。即便如此，豆花的濃郁豆香也不會被搶去。

（2）鹹蛋黃豆乳冰沙

提前泡好的黃豆和牛奶、鹹蛋黃一同攪打成冰沙，豆香、鹹蛋黃香和淡淡奶香交織，沙冰綿密而絲滑，幾乎感受不到顆粒感。

（3）更多推薦

初次到店，推薦試試「黃金萬兩」，幾乎是每桌必點的一道，煎制後的車田豆腐外層焦脆，內裏則是比較厚實的口感。搭配炒豬肉一起吃，不顯寡淡。還有不同口味的自制豆乳，原味、豆沙味都不錯，稠密順滑，口感實在。

荳富有自己的周邊

除了豆腐，店裏還能買到周邊，T恤、帆布袋、碗。上面的圖案皆與「富」有關，像是T恤口袋上一半的「富」字，寓意着藏富，也是蠻有意思的。

荳富DOU FOOD

人均：46元

地址：深圳市南山區華僑城創意園LOFT53街區F3棟B4鋪

營業時間：11:00-20:30



這大概是全深圳最Chill的街區

華僑城創意文化園的LOFT53街區，像是我們日常生活的小街區，自帶鬆弛自在的氣質，不論何時，遊人們總能自然融入其中。餐館、酒館、手作和生活方式品牌店……不同類型的店鋪聚集於此，又為普通而平凡的街區生活注入了趣味和創意，多了一些探索的可能。

每每來到，總有新的驚喜。

LOFT53街區

地址：深圳市南山區錦繡北街與恩平街交叉口

交通：深圳地鐵1號線僑城東站A出口

