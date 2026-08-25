北上養老｜香港年金推跨境支付服務　直入港人內地戶口無手續費

香港年金公司宣布，客戶即日起可選擇透過其於內地開立的合資格人民幣銀行賬戶，跨境收取保證每月年金金額。另外，中銀香港(2388)宣布，成為首家支持年金公司提供跨境年金支付服務的銀行，為年金客戶增設經內地中國銀行賬戶以人民幣收取年金款項的安排，且毋須手續費。



中銀香港(2388)成為首家支持年金公司提供跨境年金支付服務的銀行，為年金客戶增設經內地中國銀行賬戶以人民幣收取年金款項的安排，且毋須手續費。

中銀香港為首家支持跨境年金支付服務銀行

有關客戶完成香港年金公司所需的申請手續後，香港年金公司的服務銀行將以港元計算的保證每月年金金額兌換為人民幣，並透過「跨境支付通」，即內地網上支付跨行清算系統（IBPS）與香港快速支付系統轉數快（FPS）的連接，支付到客戶於內地開立的合資格人民幣銀行賬戶。實際存入客戶於內地開立的合資格人民幣銀行賬戶的人民幣金額，將按相關服務銀行處理該筆交易時適用的即時匯率計算。香港年金公司不會就此服務收取任何費用。

需注意是，相關服務銀行處理該筆交易時的匯率，或會因市場情況而有波動，最終存入客戶於內地開立的合資格人民幣銀行賬戶的人民幣金額可能與任何估算或預期有差異。請注意與貨幣兌換及匯率走勢有關之一切風險。因匯款而產生的任何相關費用及匯率差價將由客戶承擔。

按即時匯率計算兌換人民幣

香港年金公司執行董事兼總裁梁靈智表示，近年香港居民到內地養老愈見普及，大家對更便捷的跨境支付， 用於日常生活開銷的需求亦隨之增加。年金公司希望利用跨境支付通推出跨境年金支付服務，讓客戶能更方便領取保證年金，覆蓋在內地的日常開支，輕鬆享受跨境互通的退休生活。

中銀香港副總裁王化斌表示，此次合作是透過「跨境支付通」進一步豐富跨境人民幣應用場景、推動養老金融發展。透過此項安排，中銀香港支持香港年金公司將以港元計算的年金款項兌換為人民幣，並直接跨境發放至其客戶在內地的指定合資格人民幣賬戶，省卻北上安老客戶自行辦理兌換、提款或跨境滙款的手續，提升跨境養老便利性，進一步促進內地與香港民生互通。