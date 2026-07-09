全球最長壽背後存隱憂　逾半港人料退休需至少逾500萬　僅15%達標

黃金時代基金會公布《退休生活規劃調查報告2026》，揭示香港在連續10年蟬聯全球最長壽地區的背後，市民在面對長壽時代的財務儲備、醫療開支及身心準備上，均存在顯著的「期望與現實」落差。



53%受訪者認為退休至少需要500萬元以上

基金會在今年6月以網上問卷方式訪問了505名橫跨各年齡層的香港市民，了解他們對退休生活規劃的部署。調查結果顯示，高達53%受訪者認為退休至少需要500萬元以上，然而，實際上僅有15%擁有同等金額的流動資產，更有超過四成市民每月僅能撥出5,000元或以下作退休安排，反映隱形養老危機迫在眉睫。

逾九成受訪者強調「長壽之都」必須涵蓋完善的醫療及健康照顧，超過三成半人直指醫療支出是退休後最重要的開支。雖然73%受訪者未有詳細的退休生活規劃，但對退休生活有明確想像畫面(如重拾興趣、社區參與)，顯示市民缺乏轉化想法的具體行動。

逾七成人未有詳細退休生活規劃

另外，長壽經濟誘發「長壽焦慮」，退休規劃是否充足，取決於現有資產與預期退休資金的差距。不少受訪者雖有安排仍感不足，只因退休年期由過往的10至15年，延長至現今的20至40年甚至更長，傳統思維已難應對。

黃金時代基金會創會主席容蔡美碧呼籲各界關注退休生活的規劃，香港已連續10年蟬聯全球最長壽地區。展望未來，人口高齡化將成為社會常態，退休不再只是離開工作的時間點，更是人生下半場的起點，需要被妥善設計的長期旅程。調查顯示大部分香港人並未準備好迎接長遠的退休生活。

中銀人壽執行總裁鄧子平指出，隨着長壽時代來臨，理想的退休規劃早已超越單純的財務儲備，持續增長的醫療成本和通脹風險將成為大眾晚年生活的核心痛點。

由黃金時代基金會主辦、中銀人壽冠名贊助的「中銀人壽第11屆黃金時代展覽暨高峰會2026」將於7月30日至8月1日舉行，並以「黃金時代+智匯‧智合‧智創」為主題。