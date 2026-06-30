港人料退休需過千萬流動資產　1/3打算中港兩地生活　深圳最熱門

大灣區融合，港人兩地走，已是各大階層常見事。OCBC華僑銀行香港有關港人財富管理的調查發現，兩地生活正逐步成為香港百萬資產受訪者的新常態，每五名受訪者中已有一人同時於兩地生活，而平均預期退休需1,120萬元流動資產，預計每月平均開支48,700元。



OCBC 華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊。

預計每月開支近5萬 深圳中山最多人選為退休目的地

OCBC華僑銀行香港調查顯示，兩地生活正逐步成為香港百萬資產受訪者的新常態。每三名受訪者中便有一人表示有意未來移居大灣區內地城市，45至54歲最為積極，43%望5年內移居，另外每五名受訪者中已有一人同時於兩地生活。金額方面，受訪者平均預期退休需1,120萬元流動資產，預計每月平均開支48,700元，但32%受訪者表示，在兩地生活及退休規劃方面仍存在缺口，反映規劃與實際準備之間有落差。

調查並顯示，在有意移居大灣區或已在兩地居住受訪者中，他們計劃退休目的地中，最多人(32%)選擇深圳，其次為中山(23%)，另外就是廣州(19%)及珠海(19%)。

OCBC 華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊表示，受訪者會傾向選擇交通便利，生活配套完善，與香港有緊密連接的大灣區城市居住，能夠同時享有香港的國際化幾效率，以及大灣區的成本及居住環境較大等優勢。

部分受訪者提到，在適應兩地生活的過程中，對財務及生活安排的準備仍感不足，壓力隨之增加，包括醫療成本上升。（資料圖片）

僅有22%表示對前景非常有信心

是次研究基於對逾1,000名年齡介乎35至65歲香港百萬流動資產人士進行調查，當中有意移居大灣區或已在兩地居住受訪者，有約500人，其流動資產規模達530萬元。

調查顯示，有86%曾於兩地生活的受訪者認同香港與大灣區內地城市之間的兩地生活，整體生活滿意度亦相對較高，但對未來生活的規劃信心仍有提升空間，僅有22%表示對前景非常有信心，反映滿意度與長遠規劃之間仍存在一定落差。這種「信心落差」顯示，受訪者即使滿意現時兩地生活安排，對未來在財務、醫療及生活管理上的準備仍有隱憂。

部分受訪者亦提到，在適應兩地生活的過程中，對財務及生活安排的準備仍感不足，壓力隨之增加。相關壓力主要來自醫療成本上升、兩地生活開支增加，以及對退休規劃的不確定性。同時，兩地生活令開支分布更為分散，也進一步提升整體財務規劃的重要性。

而受訪者的三大核心財富目標，為財富保全、退休規劃及投資增長，顯示在兩地生活趨勢下，市場對更全面及整體的理財規劃需求正持續提升。相比單一追求資產增長，受訪者更重視如何在不同人生階段下維持穩定現金流、保障既有資產，並兼顧未來退休及長遠增值需要。