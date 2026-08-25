香港經濟│7月出口按年升50.7%　輸美貨品按年飆近倍

政府統計處公布最新出口數字，7月份商品整體出口貨值為6725億元，按年升50.7%。同時，繼6月進口升45.4%後，7月份商品進口貨值為6774億元，按年升41%。

7月份錄得有形貿易逆差49億元，相等於商品進口貨值的0.7%。

今年首7個月計，商品整體出口貨值按年升40.9%，商品進口貨值上升40.6%。首7個月錄得有形貿易逆差2994億元，相等於商品進口貨值的6.8%。

今年7月與去年同期比較，輸往亞洲的整體出口貨值升54.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升95.7%、越南升77.7%、泰國升63.1%、中國內地升56.5%、新加坡升46.5%和馬來西亞升41.5%。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國升92.9%和墨西哥升48.9%。

政府發言人稱，7月商品出口進一步飆升。商品出口貨值按年增長50.7%，當中人工智能相關電子產品的出口再度錄得尤為可觀的增幅。出口至大部分主要市場繼續顯著上升。

展望未來，發言人表示，全球對人工智能相關電子產品的強勁需求，預料將繼續支持香港的商品貿易表現。然而，下行風險仍然存在。中東地緣政治緊張局勢、先進經濟體的貿易保護主義，以及環球人工智能投資快速擴張帶來的風險，均值得密切關注。