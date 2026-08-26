濱海投資業績亮眼：銷氣量增長　盈利改善或推動股價反彈｜彭偉新

濱海投資（2886）是一隻較被市場低估的城市燃氣股。集團主要在內地經營管道天然氣銷售、燃氣工程安裝、管輸服務及增值服務，業務與居民生活及工商業用氣息息相關。簡單而言，濱海投資就是把天然氣送到家庭、工廠及商戶手上的營運商，具備公用事業的穩定性，同時亦受惠於內地能源轉型的大方向。



天然氣行業今年上半年並非一帆風順。受經濟復甦較慢、工業需求反覆及外圍能源價格波動影響，全國天然氣消費一度受壓。不過，正正因為大環境不算理想，濱海投資仍能交出增長，就更顯得難得。內地長遠仍要推動較潔淨能源，天然氣相比煤炭污染較低，是工業、商業、供暖及居民生活的重要能源。隨着「雙碳」政策繼續推進，城市燃氣企業仍有中長線發展空間。

濱海投資主要在內地經營管道天然氣銷售、燃氣工程安裝、管輸服務及增值服務。（濱海投資官網）

在行業之中，濱海投資的優勢相當明顯。集團背靠天津泰達及中石化兩大股東，對氣源供應、項目拓展及融資安排均有支持。城市燃氣行業講求管網、客戶及成本控制，濱海投資多年深耕天津、河北、山東及南方等周邊地區，已建立一定用戶基礎。相比一般新入場企業，這類已有管網和客戶的公司更具防守力，也較容易在氣量增加時釋放盈利彈性。

從2026年中期業績看，集團收入達29.40億元人民幣，按年增長8%；毛利為2.96億元人民幣，按年增加3%；期內利潤為1.84億元人民幣，按年升12%；股東應佔溢利約1.80億元人民幣，按年增長約12.5%。在房地產市場仍然偏弱、工程安裝業務受壓的情況下，集團仍然能夠增加收入及盈利，反映核心售氣業務的韌性甚強。

主營業務收入方面，濱海投資上半年表現相當穩健。雖然受房地產市場低迷影響，工程施工及管道安裝收入按年下跌，但這部分業務佔比已較以往下降，對整體收入拖累有限。相反，管道天然氣銷售收入升至28.05億元人民幣，按年增加10%，成為推動收入增長的最主要來源。這反映集團收入結構更偏向穩定的售氣業務，而不是較受樓市周期影響的新接駁工程。對投資者而言，主營收入能夠在不利環境下保持增長，代表集團核心業務具防守力，也為後續盈利改善打好基礎。

濱海投資管道天然氣銷售收入按年增加10%，成為推動收入增長的最主要來源。（濱海投資官網）

今次業績最大亮點，是上半年總銷氣量約12.04億立方米，按年增加5.6%；其中管銷天然氣量約9.22億立方米，按年更增長11.2%。在全國天然氣需求偏弱的背景下，濱海投資的銷氣量仍能逆勢上升，代表集團服務區域的用氣需求較穩定，居民及工業客戶基礎紮實。銷氣量增加不只是收入增加，更重要是提高管網使用效率。燃氣管道建好後，固定成本已經存在，當輸送及銷售的氣量愈多，每單位分擔的成本便有機會下降，盈利能力自然更有改善空間。

另一個值得重視的因素，是城鎮毛差提升。城鎮毛差可簡單理解為賣氣價與買氣成本之間的差距。毛差擴闊，代表每賣出一立方米天然氣，集團可賺取的空間增加。濱海投資上半年透過優化氣源採購、控制成本及穩定終端銷售，帶動城鎮毛差改善。對燃氣股而言，這是十分重要的盈利指標，因為氣量增加配合毛差提升，便會形成「量價齊升」的效果。

毛利提升亦印證了這一點。集團上半年毛利按年增加至2.96億元人民幣，雖然整體升幅只有3%，但考慮到工程施工及管道安裝收入明顯下跌，毛利仍能增長，已反映管道天然氣銷售主業表現強勁。當中管道天然氣銷售分部毛利按年大幅上升，成為支撐整體盈利的核心動力。換言之，集團由以往較依賴新增接駁，逐步轉向依靠穩定售氣和改善毛差賺錢，盈利質素比以往更佳。

濱海投資逐步轉向依靠穩定售氣和改善毛差賺錢，盈利質素比以往更佳。（濱海投資官網）

淨利潤增長同樣吸引。上半年期內利潤按年增長12%，股東應佔溢利升約12.5%，升幅明顯高於毛利增速，反映除了主業改善外，集團在成本及財務管理上亦見成效，若融資成本能進一步下降有助利潤表現更亮麗。對投資者而言，最重要不是單一季度好轉，而是見到銷氣量、毛差、毛利及淨利潤同時改善，這往往是估值重估的開端。展望下半年，濱海投資值得市場重點關注。傳統售氣業務有穩定現金流，增值服務亦在整合擴張，由以往的小型安裝、燃氣具銷售、保險銷售、非居維保，整合為到家服務、智能家居、保險業務、延伸維保，可提升每名客戶的價值。綜合能源、光伏及低碳項目雖然仍在培育階段，但方向配合內地能源政策，長遠有望為集團帶來新增長點。

技術分析及投資策略方面，濱海投資股價曾於今年4月期間一度急升，最高見1.27港元，創自2024年7月以來高位。雖然其後未能企穩，並再度回落至1.05港元水平後回穩，但未有向下跌穿1.00港元低位，9天RSI亦成功企穩在30以上，反映整體股價動力仍然偏強。今次半年業績顯示總銷氣量增加、城鎮毛差提升，並帶動毛利及淨利改善，有機會成為推動股價向上的催化劑。

投資者可考慮於1.05港元水平買入，暫時以大型橫行走勢頂部1.18港元作反彈目標，並以大型橫行走勢底部1.00港元作短期支持。若股價失守1.00港元，則宜先行沽出止蝕。以現時基本面改善、估值仍低及股價處於橫行區底部來看，濱海投資屬於有防守、有催化劑、亦有反彈空間的股份，加上公司早前承諾2025至2027年，派息額每年遞增10%，對尋找中線收集機會的投資者而言，實在不應錯過。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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