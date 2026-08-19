農行估值偏低兼股息率逾7厘　6元附近可分注部署｜彭偉新

在內銀股之中，農業銀行（1288）一向不是最「刺激」的名字，但它勝在業務穩定、客戶基礎大，而且有一個頗清晰的定位，就是深耕縣域及「三農」金融。簡單來說，農行除了做一般銀行業務，例如企業貸款、個人按揭、信用卡、存款、財富管理、託管、債券投資及資金交易之外，亦特別重視農村、縣城、小微企業及與農業相關的金融服務。這個定位令它與其他大型國有銀行略有不同，因為它在低線城市、縣域市場及農村金融網絡上更有根基。



以收入結構看，農行仍然是一間典型的傳統銀行，最主要收入來自貸款與存款之間的息差。按市場上證券商對集團2026年預測，淨利息收入約佔營業收入78.8%，淨手續費收入約佔12.0%，其他非利息收入約佔9.2%。換言之，市場判斷農行前景時，最重要的不是它有多少新故事，而是三件事：貸款能否穩定增長、存款成本能否下降，以及壞帳風險是否受控。

以收入結構看，農行仍然是一間典型的傳統銀行，最主要收入來自貸款與存款之間的息差。（新華社）

過去一段時間，中國大型銀行普遍面對息差收窄的壓力，由於貸款利率下行、實體經濟仍需銀行支持，加上存款競爭激烈，銀行的賺錢空間一度受壓。不過，從農行2026年首季表現來看，行業似乎出現初步修復跡象。多份報告都提到，農行首季淨息差回升至約1.26%，按季得到改善，這對市場來說是頗重要的訊號，因為它代表銀行最核心的收入來源可能開始企穩。而部份券商在7月的更新報告中，仍然因為貸款結構轉差及息差假設下調，而調低農行2026至2028年的盈利預測。這反映券商對行業仍然抱有戒心。銀行業現時更像是由低位回穩，而不是大幅反彈。未來仍要看宏觀經濟、房地產風險、貸款需求、存款成本及資本補充等因素。

在競爭方面，農行面對的對手主要是其他大型國有銀行，例如工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行及郵儲銀行。這些銀行同樣有龐大客戶基礎、低成本存款及政策支持，因此競爭較為激烈。農行的優勢在於縣域金融，集團2026年首季縣域貸款增速高於全行平均水平2.7個百分點，縣域貸款佔比升至41.9%。市場認為農行未來有機會繼續在農村金融市場提升市佔率。對投資者來說，這代表農行並非單靠大型城市企業貸款增長，而是有一個更貼近基層經濟的長期市場。

農行面對的對手主要是其他大型國有銀行，例如工商銀行，這些銀行同樣有龐大客戶基礎、低成本存款及政策支持。 (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

農行2025年表現平穩但不算耀眼。多份報告顯示，農行2025年收入約7,251億元人民幣，按年增長約2%；淨利潤約2,910億元人民幣，按年增長約3%至4%；淨息差由2024年的較高水平回落至約1.28%。這反映去年銀行業仍處於壓力期，收入增長有限，主要靠規模、撥備及成本控制維持盈利。而真正令市場重新關注農行的是2026年首季。農行2026年首季營業收入約2,063億元人民幣，按年增長10.5%；撥備前利潤約1,524億元人民幣，按年增長約13%；歸屬股東淨利潤約752億元人民幣，按年增長約4.5%。最值得留意的是，淨利息收入按年增長約7.6%至8%，扭轉了2025年負增長的情況。非利息收入亦有明顯改善，其中投資收益和其他非息收入增長強勁，手續費收入亦回復增長。

集團第一個亮點，是息差有機會企穩。另外，有報告指出，農行首季淨息差按季回升，屬於明顯正面驚喜，並因此把A股及H股評級由中性上調至增持。對銀行股來說，息差改善往往比單一季度盈利增長更重要，因為它關係到未來幾季核心收入的可持續性。

另外，集團的資產質素仍然穩定。農行2026年首季不良貸款率降至1.25%，較2025年底下降2個基點；撥備覆蓋率約292.6%至293%，在大型銀行中處於高位。用較簡單的說法，農行為可能出現的壞帳已預留了較厚的安全墊，這令市場對其盈利穩定性有較高信心。

第三個亮點，是縣域及三農業務的長線價值。農行的網點及客戶基礎龐大，在低線市場有較深根基。當內地政策繼續支持農業、鄉村振興、製造業、小微企業及科技產業時，農行有較自然的業務承接能力。另外，市場預期農行2Q26盈利增長可能加快至超過6%，並有機會在大型銀行中保持領先。

農行為可能出現的壞帳已預留了較厚的安全墊，這令市場對其盈利穩定性有較高信心。（人民日報）

農行現時仍然有一定估值吸引力。市場現時共有17位分析師對農業銀行作出調研覆蓋，目標價範圍介乎4.00港元至8.00港元，中位數為6.66港元。若以現水平計算，潛在上升空間仍然約有一成，反映市場對農行的看法雖然未算一面倒樂觀，但整體仍偏向正面。盈利預測方面，市場預期農行2026年及2027年全年每股盈利分別為人民幣0.83元及人民幣0.87元，按年分別增長6.2%及5.3%。這個增速不算特別高速，但對一間大型國有銀行來說，勝在穩定及可預期。以現價計算，農行2026年及2027年遠期市盈率分別約為5.3倍及5.1倍，低於行業平均約6.7倍，估值仍然未算昂貴。另一方面，農行預測股息率約7.1厘，高於市場平均約5.4厘，對追求穩定現金流的投資者仍有吸引力。

從技術走勢看，農行股價在早前調整後已有一定承接，6.00港元附近可視為一個較值得留意的買入水平。如果股價能守穩5.75港元以上，短線形態仍然不算轉壞，投資者可以繼續持有。向上看，第一個目標可放在6.50港元附近，這亦接近部分券商目標價區間的下半部。若股價能突破6.50港元並企穩，市場才有更大誘因重新上望較高目標價。不過，若股價跌穿5.75港元，便要重新檢視短線部署，因為這可能代表市場對業績、增資或內銀板塊氣氛開始轉弱。

整體而言，農行現價的估值仍屬偏低，股息率亦有一定吸引力。對穩健型投資者來說，若能在6.00港元附近分注吸納，並以5.75港元作為短線持有分界，風險回報仍算合理。上望6.50港元雖然不是十分進取的目標，但配合股息回報，對一隻大型內銀股而言，已經是一個相對務實的部署。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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