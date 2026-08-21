長建國際化成功之路：財力歷來最雄厚　全球物色大型項目｜彭偉新

在香港上市公司之中，今年上市30週年的長江基建（1038）是極少數最有代表性的國際化股份。每當投資者提起長建，可能第一時間想到的是「收息」、「公用事業」或「防守性」。這些印象大致正確，但若只把長建看成一隻普通收息股，可能會低估了其作為國際基建行業龍頭，於過去幾十年在全球不同市場累積資產、併購項目及重新配置資本的努力。集團上半年成績認真不俗，純利達港幣二百一十二億五千二百萬元，較去年同期大幅上升百分之三百八十九，主要受惠於出售UK Power Networks及UK Rails所錄得的龐大收益，但其他業務的營運表現亦相當理想，顯示集團核心業務基礎依然穩健。



事實上，長建能發展成今日的國際基建市場的主要參與者，並不是一朝一夕的事。長建最初專注於香港及中國內地；於1999年踏足澳洲；2004年起進軍英國市場；2007年後陸續進駐加拿大、新西蘭及歐洲大陸。經過三十年持續拓展，如今集團的資產已遍佈全球四大洲，業務組合由發電廠、收費道路及橋樑、基建材料，持續擴展至涵蓋配電與配氣、食水及污水處理、可再生能源、廢物管理及屋宇服務基建等多元範疇。

這種國際化佈局有兩個好處。

第一，是減少依賴單一市場。如果某個地區因監管改變、經濟放緩或匯率波動而影響盈利，其他市場仍可提供支持。

第二，是令集團有更多選擇。當某些市場的資產價格太高，長建可以轉往其他地區尋找機會；當某些成熟資產估值吸引，也可以選擇出售。



這種跨市場配置能力，是一般只集中於本地業務的公用股較難做到的。

長江基建上半年成績認真不俗，純利達港幣二百一十二億五千二百萬元，較去年同期大幅上升。（資料圖片/羅君豪攝）

其實長建的基本業務並不複雜，簡單來說，就是投資及營運各類與民生和經濟活動有關的基建資產，包括電力及燃氣網絡、水務、廢物管理、能源服務、屋宇服務，以及基建材料等。這些業務有一個共通點，就是日常需求相對穩定。公用事業無論經濟好壞，市民仍然要用電、用水、用氣，城市仍然需要處理廢物，企業亦需要可靠的基礎設施運作。因此，這類資產的收入通常較一般周期性行業穩定，也較容易產生持續現金流。集團旗下多個企業亦獲得各地監管機構及業界肯定。其中，英國水務公司Northumbrian Water在Consumer Council for Water調查中被評為英格蘭及威爾斯最可信賴水務公司，同時於「2026水務業界大獎」中獲選為「年度水務公司」。在澳洲，根據Australian Energy Regulator (AER) 2025年度報告，長建旗下四個配電網絡Powercor、SA Power Networks、United Energy及CitiPower，按2006年至2024年平均營運支出效率評分均位列全國首六名表現最佳的供應商。

近年長建最受市場關注的動態，主要是一連串出售成熟資產的行動。這種做法對基建投資公司尤其重要。基建資產通常回本期長，初買入價是否合理，會大大影響未來十年甚至二十年的回報。長建出售資產後，財務實力明顯提升。截至2026年6月30日，持有現金淨額339億港元，為歷來最雄厚的財務狀況。換言之，公司手上有更多現金，負債壓力大減，未來不論是進行大型收購、增加股息，還是在市場波動時保持防守力，都較以前更有彈性。現在，集團便具備更充裕的財力，去尋求大型資本密集項目的投資機會。基建市場的優質資產可遇不可求，任何公司為了急於用錢而高價收購，反而可能影響股東回報。長建選擇保持耐性，等待價格合適的項目出現，反映其投資紀律仍然存在。

基建市場的優質資產可遇不可求，長建選擇保持耐性，等待價格合適的項目出現，反映其投資紀律仍然存在。（長江和記官網）

從最新業績看，長建上半年盈利大幅上升，主要由出售資產收益帶動，投資者宜理性看待這個盈利數字，不宜簡單年化作為全年盈利能力的指標，以為只受惠於特殊收益。若撇除一次性收益，集團核心業務仍是穩健。部分英國及澳洲受規管資產正進入新的收費周期，准許回報有所改善，有望支持未來數年的經常性盈利；歐洲業務中，部分服務型資產亦受惠於收入增長及營運效率改善；加拿大及新西蘭業務則繼續提供穩定貢獻。這未必代表盈利會高速增長，但好處是可預測性較高，投資者較容易估算未來現金流。這也是長建多年來能夠維持穩定派息的關鍵原因之一。長建並非只靠出售資產製造帳面盈利，現有業務仍有充足現金產生能力。

長建目前的投資亮點，大概可以用三個方向概括。

首先，集團的國際化及多元化組合，令其現金流來源分散，加上多年來累積的買賣資產經驗，有助在不同市場周期中尋找價值；

其次，出售資產後，公司資產負債表大幅改善，手持約339億港元淨現金，令其防守力及未來併購能力同步提升；

第三，核心業務仍有穩定基礎，部分英國及澳洲受規管資產進入新的監管或收費周期，其中若干澳洲配電及燃氣資產受惠於准許回報改善，有望支持未來經常性盈利。



長建一向以穩定派息見稱。2026年中期股息續增至每股0.75港元。對價值投資者而言，集團的吸引力還在於它能否繼續利用全球化基建平台，物色受規管模式及可計算回報的項目，投入營運或把資產變現，再將資金投向下一批優質基建業務。這種模式講求時機，也需要紀律。以目前長江基建的財力、環球投資經驗及人脈網絡，集團的前景和未來部署令人期待。若能延續過去的務實審慎作風，貫徹不志在必得，即在不急於高價收購的前提下找到合適機會，長建則大有條件進一步展示其作為國際基建平台的資本增值能力。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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