Nvidia次季營收按年翻倍勝預期　市後股價曾跌逾2%

AI晶片龍頭Nvidia於周三（8月26日）美市收盤後公布季績，2027財年第二季營收962億美元，較上一季增長18%，按年則增加106%，多於市場預期的922億美元。期內，經調整後每股盈利錄得2.22美元，高過市場預料的2.10美元。Nvidia於市後延長交易時段股價曾跌逾2%，全日收市則挫1.59%。



圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

對於2027財年的第三季展望，預計營收為1,080億美元。Nvidia表示，這數字未計入來自中國的數據中心的收入。此數字雖高於分析師平均的1052億美元預測，但因部分預測已超過1,100億美元，新數字被指未令投資者感到驚喜。

Nvidia公布，於次季營收中，數據中心佔890億美元，比上一季增長18%，比去年同期的410.96億美元增長117%，也多於市場預期的858.6億美元。邊緣運算（Edge Computing）收入為72億美元，比上一季增長13%，比去年同期增加27%。