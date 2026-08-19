英媒：中國允進口少量Nvidia H200晶片　騰訊與字節跳動各獲1萬塊

中美在人工智能（AI）方麵的競爭越演越烈之際，據英媒報道，中國政府已容許進口少量英偉達（Nvidia）的H200晶片。據兩位知情人士透露，內地科企騰訊和字節跳動最近數星期分別收到約1萬塊H200晶片，而其他部份中國科技公司也可能很快獲得類似規模的供應。



據報道，H200晶片至少比英偉達旗下最強的晶片落後兩代，而由於美國的出口限制，中國客戶無法購買英偉達最先進的晶片。

2026年1月28日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌，背後是中國國旗。（Getty）

一位知情人士表示，雖然美國已批准每間中國企業購買最多10萬顆H200晶片，但北京希望他們將大部分晶片留在中國大陸以外，希望藉此支援國內晶片製造商。

除了少量獲準進入中國的H200晶片外，中國監管部門還告知企業，他們可以將這類處理器運往香港，並在那裏使用。

報道指，美國政府已批准英偉達將H200晶片運往中國大陸和香港。

報道又指，允許H200晶片進入香港對中國科企而言仍然是一個挑戰，因為香港缺乏足夠的數據中心來儲存這些晶片。由於電力供應問題，香港的數據中心容量不足，這種情況短期內不太可能改變。

一位知情人士表示：「這確實是個難題。每個人都需要這些晶片，但卻很難在香港找到使用途徑。希望監管措施能逐步放鬆。」

據多位知情人士透露，英偉達目前擁有約50萬塊H200晶片，主要面向中國客戶。由於北京方面的限制，銷售一度受阻。

一位知情人士透露，包括聯想在內的一些英偉達合作夥伴上週已告知中國客戶，他們可以恢復訂購搭載H200晶片的產品。這些合作夥伴將英偉達晶片與CPU和其他網絡組件集成，作為AI伺服器銷售。

2026年6月11日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

一位知情人士表示，採購仍需通過國家發改委的審批流程。